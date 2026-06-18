Edenred : pulvérise les 24E, dopé par la rumeur d'un rachat

Edenred s'envole de 18% et pulvérise la récente résistance des 24E du 29 mai, dopé par la rumeur d'un rachat par un fonds d'investissement, un scénario jugé plausible par ODDO BHF.

La prochaine résistance se dessine vers 26E, ex-zénith de fin octobre 2025, la suivante à 28E (ex-résistance de début mai à fin juin 2025).

Rappel, le titre valait 34E début mars 2025... et seulement 15,4E le 26 mars 2026.