Edenred: placement d'une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Edenred annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros et d'une maturité de 5,5 ans. Ces obligations, assorties d'un coupon de 3,25% arriveront à échéance le 27 août 2030.



Avec un livre d'ordre souscrit plus de deux fois et une demande totale excédant 1,75 milliards d'euros, cette émission a rencontré une forte demande de la part d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux.



L'opération renforce la structure financière et la liquidité d'Edenred, et étend la maturité moyenne de sa dette obligataire qui passe ainsi à 4,1 ans après remboursement de l'échéance de 500 millions d'euros de mars 2025, contre 3,7 ans à fin décembre 2024.



'Cette émission permettra à Edenred de poursuivre le déploiement de son plan Beyond22-25 en continuant ses investissements en matière de technologie et de produit', ajoute Julien Tanguy, le directeur général finance du groupe de solutions de paiement.





