Edenred: nominations au conseil proposées à l'AG information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Edenred indique que sur proposition du comité des rémunérations, des nominations et de la RSE, son conseil d'administration a arrêté les propositions de renouvellements et de nominations d'administrateurs qui seront soumises à l'AG prévue le 7 mai.



Les renouvellements des mandats de Nathalie Balla, Sylvia Coutinho, Monica Mondardini et Philippe Vallée seront proposés pour une durée de quatre ans, ainsi que les nominations de Thierry Delaporte et de Kristell Rivaille pour une durée initiale de trois ans.



Si ces propositions sont adoptées, le conseil d'administration du groupe de solutions de paiements sera composé de 13 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comportera cinq femmes nommées par les actionnaires.





