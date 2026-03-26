Edenred "ne peut pas commenter" l'enquête en cours en Italie, se met à la disposition de l’autorité de la concurrence

Edenred SE EDEN.PA :
* A ÉTÉ INFORMÉ QU'UNE PROCÉDURE ÉTAIT OUVERTE À L'ENCONTRE D'EDENRED ITALIA S.R.L. POUR ABUS PRÉSUMÉ DE POSITION DOMINANTE
* NE PEUT PAS COMMENTER CETTE INSTRUCTION PENDANT QU'ELLE EST EN COURS
* SE MET À LA DISPOSITION DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE ITALIENNE POUR APPORTER TOUTES LES EXPLICATIONS NÉCESSAIRES
* EST CONFIANT DANS L'ISSUE DE CETTE INVESTIGATION
Texte original https://tinyurl.com/yeb8se8y
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer