Communiqué de presse

09 septembre 2022

Edenred fait son entrée dans l’indice Euronext CAC 40 ESG ®

Edenred , leader mondial des solutions d’argent fléché, intègrera le 19 se ptembre 2022 l ’indice Euronext CAC 40 ESG de la Bourse de Paris, sélectionnant les sociétés qui démontrent les meilleur e s pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Fondé sur une évaluation indépendante réalisée par l’agence Moody’s ESG Solutions, l’indice CAC 40 ESG d’Euronext comprend les 40 sociétés de l’indice CAC Large 60 ayant les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

L’entrée d’Edenred au sein de l’indice Euronext CAC 40 ESG marque la reconnaissance de l’engagement du Groupe en matière de développement durable. Un engagement incarné par sa politique ESG “Ideal” ambitieuse, son portefeuille de solutions digitales vectrices de comportements plus responsables, et sa raison d’être “Enrich connections. For good.”.

Bertrand Dumazy , Président-directeur général , déclare : « Edenred se félicite d’avoir été sélectionné par Euronext pour intégrer l’indice CAC 40 ESG. L ’engagement du Groupe e n matière de développement durable, au travers de sa politique “Ideal”, mesurée par des objectifs concrets à horizon 2022 et 2030 , est ainsi récompensé . Par ailleurs, g râce à ses solutions digitales qui prom eu ven t chaque jour des comportements plus vertueux tels que l’ alimentation équilibrée, la mobilité douce ou encore l’ inclusion financière , Edenred contribue à faire du monde du travail un monde meilleur pour tous au quotidien . Cette reconnaissance fait honneur à notre raison d’être : “ Enrich connections. For good”, et à nos 10 000 collaborateurs dans 45 pays à travers le monde , que je tiens à remercier . »

Des engagements ESG ambitieux en faveur d’une création de valeur durable et responsable

Signataire du Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact), Edenred s’inscrit dans l’atteinte de 12 des 17 Objectifs du Développement Durable des Nations-Unies (ODD). En particulier, grâce à sa plateforme digitale d’argent fléché, Edenred crée des écosystèmes contribuant à la lutte contre l’économie informelle, la fraude, l’insécurité alimentaire, les inégalités et le changement climatique.

Le Groupe s’appuie également sur sa politique ESG “Ideal”, lancée en 2017, et articulée autour de trois pilliers et dix indicateurs clés :

Ideal People : améliorer la qualité de vie

Ideal Planet : préserver l’environnement

Ideal Progress : créer de la valeur de manière responsable





Edenred est confiant d’atteindre voire de dépasser ses objectifs 2022.

L’engagement d’Edenred est reconnu par plusieurs organismes de notation liés à l’ESG : le Groupe fait partie de l’indice éthique boursier FTSE4Good et s’est vu attribuer en 2022 une note de 79 sur 100 par S&P Global Ratings, bien supérieure à la moyenne mondiale des sociétés évaluées. Moody’s ESG Solutions a également salué les performances d’Edenred cette année en attribuant au Groupe un score en amélioration de 5 points faisant ainsi passer le statut d’Edenred de "Robust" à "Advanced".

▬▬

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS

Direction de la communication







Emmanuelle Châtelain

+33 (0)1 86 67 24 36 emmanuelle.chatelain@edenred.com







Relations presse







Matthieu Santalucia

+33 (0)1 86 67 22 63

matthieu.santalucia@edenred.com Relations investisseurs







Cédric Appert

+33 (0)1 86 67 24 99

cedric.appert@edenred.com







Baptiste Fournier

+33 (0)1 86 67 20 73 baptiste.fournier@edenred.com







Relations actionnaires individuels







(numéro vert gratuit) : 0 805 652 662

relations.actionnaires@edenred.com









Pièce jointe