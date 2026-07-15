Edenred et Pluxee grimpent, Morgan Stanley juge le risque réglementaire bien intégré

Le titre Pluxee s'adjuge l'une des plus fortes hausses du SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris, suivi de près par Edenred, grâce à une note favorable des analystes de Morgan Stanley, qui estime que le marché exagère l'impact des risques réglementaires.

Selon la banque d'affaires américaine, les investisseurs sont aujourd'hui trop focalisés sur le risque réglementaire, un facteur qui est de son point de vue d'ores et déjà intégré dans les cours, offrant des valorisations particulièrement attractives et bon marché pour ces deux entreprises fortement génératrices de trésorerie, qui bénéficient par ailleurs de solides leviers de croissance à moyen terme.

"Plutôt que de voir des modèles économiques structurellement brisés, nous percevons un sous-secteur repositionné et générateur de trésorerie, au sein duquel Edenred offre le profil de reprise le plus net", souligne Morgan Stanley dans son étude.

A ce titre, Edenred s'impose comme la valeur préférée (preferred play) de la banque d'affaires, notamment en raison de la diversification de ses activités.

Morgan Stanley juge par ailleurs que les niveaux de valorisation actuels, qui font ressortir des multiples de cours sur bénéfices (PER) à 12 mois de seulement 9x pour Pluxee et 11x pour Edenred, sont bien trop faibles.

La firme new-yorkaise s'étonne que de tels ratios s'appliquent à deux entreprises capables de générer une croissance organique de leur chiffre d'affaires à un chiffre moyen à élevé (entre 5% et 9%), ainsi qu'une hausse de leur résultat opérationnel (Ebit) dans le haut d'une fourchette à un chiffre, le tout soutenant une croissance annuelle moyenne du bénéfice par action (BPA) de 11% à 12%.

Objectifs de cours ajustés, risques potentiels identifiés

Dans ce contexte, la banque réaffirme sa recommandation à surpondérer sur Edenred avec un objectif de cours légèrement relevé de 33 à 34 euros, soit un potentiel de hausse de 38%.

MS conseille de pondérer en ligne le titre Pluxee avec une cible ramenée de 21 à 15,5 euros, faisant apparaître 18% de potentiel.

Les analystes nuancent toutefois leur optimisme en identifiant des risques de baisse pour les deux titres, notamment si la réglementation en France venait à s'aligner sur les modèles plus restrictifs appliqués au Brésil ou en Italie.

Ils évoquent également le risque de se montrer trop optimistes quant aux facteurs compensateurs, comme la pénétration du marché des PME, qui pourrait s'avérer structurellement plus faible que prévu.

A 15h45, l'action Pluxee prenait près de 4% à 13,4 euros, au plus haut depuis décembre 2025. Edenred s'adjugeait de son côté 2,3% à près de 23,5 euros, un sommet depuis novembre 2025, tandis que le SBF 120 grignotait autour de 0,1% dans le même temps.