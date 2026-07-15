 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Edenred et Pluxee grimpent, Morgan Stanley juge le risque réglementaire bien intégré
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 16:00

Le titre Pluxee s'adjuge l'une des plus fortes hausses du SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris, suivi de près par Edenred, grâce à une note favorable des analystes de Morgan Stanley, qui estime que le marché exagère l'impact des risques réglementaires.

Selon la banque d'affaires américaine, les investisseurs sont aujourd'hui trop focalisés sur le risque réglementaire, un facteur qui est de son point de vue d'ores et déjà intégré dans les cours, offrant des valorisations particulièrement attractives et bon marché pour ces deux entreprises fortement génératrices de trésorerie, qui bénéficient par ailleurs de solides leviers de croissance à moyen terme.

"Plutôt que de voir des modèles économiques structurellement brisés, nous percevons un sous-secteur repositionné et générateur de trésorerie, au sein duquel Edenred offre le profil de reprise le plus net", souligne Morgan Stanley dans son étude.

A ce titre, Edenred s'impose comme la valeur préférée (preferred play) de la banque d'affaires, notamment en raison de la diversification de ses activités.

Morgan Stanley juge par ailleurs que les niveaux de valorisation actuels, qui font ressortir des multiples de cours sur bénéfices (PER) à 12 mois de seulement 9x pour Pluxee et 11x pour Edenred, sont bien trop faibles.

La firme new-yorkaise s'étonne que de tels ratios s'appliquent à deux entreprises capables de générer une croissance organique de leur chiffre d'affaires à un chiffre moyen à élevé (entre 5% et 9%), ainsi qu'une hausse de leur résultat opérationnel (Ebit) dans le haut d'une fourchette à un chiffre, le tout soutenant une croissance annuelle moyenne du bénéfice par action (BPA) de 11% à 12%.

Objectifs de cours ajustés, risques potentiels identifiés

Dans ce contexte, la banque réaffirme sa recommandation à surpondérer sur Edenred avec un objectif de cours légèrement relevé de 33 à 34 euros, soit un potentiel de hausse de 38%.

MS conseille de pondérer en ligne le titre Pluxee avec une cible ramenée de 21 à 15,5 euros, faisant apparaître 18% de potentiel.

Les analystes nuancent toutefois leur optimisme en identifiant des risques de baisse pour les deux titres, notamment si la réglementation en France venait à s'aligner sur les modèles plus restrictifs appliqués au Brésil ou en Italie.

Ils évoquent également le risque de se montrer trop optimistes quant aux facteurs compensateurs, comme la pénétration du marché des PME, qui pourrait s'avérer structurellement plus faible que prévu.

A 15h45, l'action Pluxee prenait près de 4% à 13,4 euros, au plus haut depuis décembre 2025. Edenred s'adjugeait de son côté 2,3% à près de 23,5 euros, un sommet depuis novembre 2025, tandis que le SBF 120 grignotait autour de 0,1% dans le même temps.

Valeurs associées

EDENRED
25,8400 EUR Euronext Paris +3,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un convoi de police arrive au palais de justice, le 15 juillet 2026 à Agen, pour une audience de Jérôme Barella, soupçonné du meurtre de la collégienne Lyhanna ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Affaire Lyhanna: Jérôme Barella interrogé par un juge d'instruction à Agen
    information fournie par AFP 15.07.2026 16:14 

    Jérôme Barella, principal suspect dans l'affaire Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, est entendu mercredi à Agen par un juge d'instruction qui devra statuer sur une nouvelle mise en examen pour meurtre et viol. Commencée vers ... Lire la suite

  • Le siège de Morgan Stanley, à New York
    Morgan Stanley: Bénéfice en hausse au T2 avec le M&A et le "trading"
    information fournie par Reuters 15.07.2026 16:14 

    Morgan Stanley a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième ‌trimestre mercredi, dépassant les attentes de Wall Street, porté par une forte activité en matière de fusions et acquisitions, tandis que les ​incertitudes macroéconomiques lui ont permis d'enregistrer ... Lire la suite

  • Le nouveau taux du Livret A, fixé par le ministre de l'Economie sur proposition de la Banque de France, est attendu mercredi ( AFP / DENIS CHARLET )
    Le taux du Livret A relevé à 1,7%
    information fournie par AFP 15.07.2026 15:51 

    La hausse était attendue avec impatience par des millions d'épargnants: le taux du Livret A sera revalorisé à 1,7%, contre 1,5% actuellement, a annoncé mercredi le ministre de l'économie Roland Lescure, conséquence logique du regain d'inflation au premier semestre. ... Lire la suite

  • Un trader d'travaille sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, portée par la vitalité des banques
    information fournie par Reuters 15.07.2026 15:50 

    La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse mercredi, les investisseurs prenant connaissance d'une salve de données, tandis que ​les résultats des principales banques suscitent l'optimisme. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 35,27 points, soit 0,07%, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 388,55 +0,26%
2CRSI
26,5 -6,03%
VUSION
122 -7,51%
Pétrole Brent
84,81 -0,39%
STELLANTIS
5,173 +3,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank