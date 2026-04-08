Edenred et Electra signent un partenariat pour accélérer les recharges électriques en France
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 09:59
Les entreprises clientes d'Edenred Mobilité bénéficient d'une réduction de 30% sur l'ensemble du réseau ultra-rapide premium d'Electra.
Le réseau Electra compte aujourd'hui plus de 700 stations réparties dans 10 pays européens et se déploie rapidement avec 2 nouvelles stations sont ouvertes chaque jour (centres commerciaux, centres-villes et grands axes). Il permet une recharge ultra-rapide en moins de 20 minutes.
L'accès aux bornes Electra et l'offre tarifaire exclusive proposée aux clients d'Edenred Mobilité sont intégrés nativement dans l'offre tout-en-un d'Edenred, qui permet la recharge électrique dans plus d'un million de points de recharge en Europe et inclut un grand nombre de services associés.
Diane Coliche, Directrice générale d'Edenred Mobilité , a déclaré : " Avec ce partenariat, nous apportons une réponse très concrète aux entreprises pour faire bouger les lignes et accélérer la transition : un tarif compétitif, un réseau de recharge ultra-rapide premium et une intégration simple dans leur gestion multi-énergie. "
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