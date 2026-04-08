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Edenred et Electra signent un partenariat pour accélérer les recharges électriques en France
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 09:59

Edenred et Electra, l'un des principaux opérateurs de recharge ultra-rapide européen, ont signé un accord pour réduire le coût et simplifier la recharge électrique des clients d'Edenred Mobilité en France.

Les entreprises clientes d'Edenred Mobilité bénéficient d'une réduction de 30% sur l'ensemble du réseau ultra-rapide premium d'Electra.
Le réseau Electra compte aujourd'hui plus de 700 stations réparties dans 10 pays européens et se déploie rapidement avec 2 nouvelles stations sont ouvertes chaque jour (centres commerciaux, centres-villes et grands axes). Il permet une recharge ultra-rapide en moins de 20 minutes.

L'accès aux bornes Electra et l'offre tarifaire exclusive proposée aux clients d'Edenred Mobilité sont intégrés nativement dans l'offre tout-en-un d'Edenred, qui permet la recharge électrique dans plus d'un million de points de recharge en Europe et inclut un grand nombre de services associés.

Diane Coliche, Directrice générale d'Edenred Mobilité , a déclaré : " Avec ce partenariat, nous apportons une réponse très concrète aux entreprises pour faire bouger les lignes et accélérer la transition : un tarif compétitif, un réseau de recharge ultra-rapide premium et une intégration simple dans leur gestion multi-énergie. "

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