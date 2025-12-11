Edenred et Daimler déploieront des infrastructures de recharge pour les camions électriques

(AOF) - Edenred s’associe à Daimler Truck pour renforcer le développement des infrastructures de recharge électrique en Europe et soutenir la transition énergétique du transport routier. Grâce à sa plateforme d’électromobilité, Spirii (filiale d’Edenred) fournira le socle logiciel de TruckCharge, le futur réseau semi-public annoncé par Daimler Truck au début de l’année 2025. En parallèle, Edenred permet aux camions électriques Mercedes Benz d’accéder au vaste réseau public de recharge UTA Edenred via la carte de recharge Mercedes ServiceCard.

Avec le lancement du réseau TruckCharge, Daimler Truck souhaite proposer le principal réseau de recharge dédié au transport routier par poids lourds en Europe. Ce programme répond à un fort besoin en infrastructures de recharge flexibles afin d'atteindre les objectifs climatiques fixés par l'Union européenne pour 2030. Ce réseau semi-public permettra aux entreprises qui disposent de bornes sur leurs sites de les ouvrir à une utilisation payante par des tiers agréés, afin de maximiser l'utilisation des infrastructures existantes et futures.

Spirii, filiale d'Edenred spécialisée dans les solutions d'électromobilité, fournira un système de supervision et de gestion des bornes (CPMS) et une plateforme de services de mobilité électrique (EMSP).

Dans le même temps, Daimler Truck et UTA Edenred poursuivent leur partenariat historique afin de simplifier l'accès aux installations de recharge publiques pour les flottes de camions électriques. Grâce à la carte de recharge Mercedes ServiceCard, les entreprises clientes de Mercedes Benz Trucks peuvent accéder au large réseau public de recharge UTA Edenred, qui compte environ 420 stations compatibles avec les camions et continue de s'étendre régulièrement. Une partie de ces stations est constituée des sites de recharge ultra-rapide de Milence, une coentreprise fondée par Daimler Truck, Traton Group et Volvo Group.

La recharge publique au sein du réseau UTA Edenred est actuellement disponible pour les clients de Daimler Truck basés dans 23 pays. L'offre s'étend progressivement à de nouveaux marchés, permettant aux gestionnaires de flottes électriques de planifier leurs trajets en toute sérénité et d'accéder à des stations publiques à des coûts maîtrisés.