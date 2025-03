Edenred : double échec sous 34,4/34,5E information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - Edenred matérialise un double échec sous 34,4/34,5E les 18 février et 10 mars.

Ce niveau coïncide avec le transit de la MM200 et le pullback est assez brutal : il pourrait se prolonger en direction 31,54E, le 'gap' laissé béant le 4 mars, puis 31E (support du 7 février).



Valeurs associées EDENRED 32,04 EUR Euronext Paris -5,12%