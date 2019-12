Communiqué de presse

18 décembre 2019

Edenred conteste la décision de l'Autorité de la concurrence française et va faire appel

Edenred prend acte de la décision de l'Autorité de la concurrence française notifiée ce jour à la Centrale de Remboursement des Titres et à plusieurs sociétés françaises du secteur des titres-restaurant, dont Edenred France.

Edenred réfute catégoriquement les deux griefs reprochés par l'Autorité de la concurrence française.

Edenred va faire appel de la décision de l'Autorité de la concurrence devant la Cour d'Appel de Paris, pour en demander l'annulation.

Edenred ne partage pas l'analyse de l'Autorité de la concurrence, notamment son appréciation du caractère concurrentiel du marché français des titres-restaurant. La multiplicité des acteurs, la richesse des innovations et la diversité des solutions, notamment digitales, offertes aux clients, aux commerçants et aux utilisateurs, témoignent de l'ouverture et du fort dynamisme du marché des titres-restaurants en France.

Edenred accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Sa plateforme d'intermédiation de premier plan connecte 50 millions de salariés utilisateurs et 2 millions de commerçants partenaires via 830 000 entreprises clientes, dans 46 pays. En 2018, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré 2,5 milliards de transactions de paiement à usages spécifiques, représentant un volume d'affaires proche de 30 milliards d'euros, réalisées principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Ses 10 000 collaborateurs ont pour mission d'optimiser la vie des salariés, de renforcer l'efficacité des entreprises et de développer le chiffre d'affaires des commerçants à travers trois lignes de métiers :

Avantages aux salariés (alimentation, restauration, bien-être, loisirs, culture, services à la personne)

Solutions de mobilité professionnelle (carburant, péage, maintenance, voyage d'affaires)

Solutions complémentaires : Services de paiement aux entreprises (cartes de paiement virtuelles, virements identifiés, règlements fournisseurs) ; Motivation et récompenses (plateformes et cartes cadeaux, programmes de motivation) ; Programmes sociaux publics.

