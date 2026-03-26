Edenred chute en Bourse après l'ouverture d'une enquête en Italie

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Edenred , qui commercialise le Ticket Restaurant, chute à la Bourse de Paris jeudi, après avoir annoncé être visé par une enquête de l'Autorité de la concurrence italienne faisant suite à la plainte d'acteurs de la grande distribution pour abus de position dominante.

Vers 09H45 heure de Paris, le titre Edenred dévissait de 11,44% à 16,46 euros dans un marché en petite baisse.

"A la suite d'une plainte déposée par certains acteurs de la grande distribution, une procédure d'instruction était ouverte à l'encontre d'Edenred Italia S.r.l. pour abus présumé de position dominante sur le marché des titres-restaurant en Italie", écrit Edenred dans un communiqué.

"Edenred ne peut pas commenter cette instruction pendant qu'elle est en cours et se met évidemment à la disposition de l'Autorité de la concurrence italienne", a ajouté l'entreprise.

Le groupe, sorti de l'indice boursier CAC 40 fin décembre 2025 après avoir perdu plus de 40% de sa valeur durant l'année, a publié en février un bénéfice net supérieur aux attentes, à 521 millions d'euros, en hausse de 2,8% par rapport à 2024.

L'Italie fait partie, avec la France et le Brésil, des plus gros marchés de l'entreprise pour les titres-restaurant.

Les évolutions réglementaires dans ces trois pays pourraient peser sur les résultats financiers d'Edenred, qui a déjà tenu compte dans ses prévisions de résultats des années à venir de l'effet d'une réforme défavorable au Brésil.