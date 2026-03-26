Korean Air va acquérir 103 Boeing pour 36 milliards de dollars

La compagnie Korean Air prévoit d'acheter 103 avions à Boeing pour un montant d'environ 36,2 milliards de dollars (prix catalogue 2025), selon un document réglementaire publié jeudi.

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La commande comprend 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 et huit Boeing 777-8 cargo. Elle avait été annoncée en août dernier.

"Selon les prix catalogue 2025 du constructeur Boeing, l'investissement total pour l'achat confirmé de 103 nouveaux appareils s'élève à environ 36,1643 milliards de dollars, bien que ce chiffre puisse fluctuer en raison des variations des taux de change et d'autres facteurs inévitables", indique le document.

À l'époque de l'annonce, le contrat, qui inclut également des moteurs de rechange de GE Aerospace, était évalué à environ 50 milliards de dollars, selon l'entreprise.

L'accord a été initialement signé à Washington en août, lors d'une réunion entre entreprises coréennes et américaines supervisée par le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie de Séoul.

Le même jour, le président américain Donald Trump avait rencontré son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, pour des discussions sur leurs relations bilatérales, quelques semaines après la conclusion d'un accord entre les deux pays fixant à 15% les droits de douane américains sur les produits sud-coréens.