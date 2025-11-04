 Aller au contenu principal
Edenred : chute de plus de 10%, sous 23E
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 11:09

Edenred rechute de -10% vers 22,95E (ouvrant au passage un 'gap' sous 24,65E) et se dirige vers le re-test de l'ex résistance des 22,2E (et ex-plancher des 10/11 septembre) qui gravite vers 25E.
Le prochain objectif sera le comblement du gros 'gap' haussier des 21,14E du 4 octobre


Valeurs associées

EDENRED
23,1100 EUR Euronext Paris -9,48%
