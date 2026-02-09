 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Target réorganise ses effectifs pour relancer l'expérience client
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 21:27

Le distributeur américain Target a annoncé une réorganisation de ses effectifs combinant des suppressions de postes hors magasins et un renforcement des équipes en rayon. Cette stratégie vise à corriger des dysfonctionnements opérationnels et à reconquérir des clients insatisfaits, dans un contexte de concurrence accrue et de croissance en berne.

Target prévoit de supprimer environ 500 postes dans ses centres de distribution, ses bureaux régionaux et au niveau de certains districts de magasins. Cette décision s'inscrit dans un plan plus large visant à investir davantage dans les effectifs en magasin afin d'améliorer l'expérience client. Le groupe entend répondre aux critiques portant sur des rayons désordonnés, des ruptures de stock et des temps d'attente prolongés en caisse. Selon une note interne, environ 100 suppressions concerneront les districts, et près de 400 les fonctions logistiques et administratives.

La réorganisation prévoit une réduction du nombre de districts afin de libérer des ressources qui seront redéployées vers davantage d'heures de travail pour les équipes en magasin. Target précise que cet effort se traduira par plus de main-d'oeuvre, des heures supplémentaires ciblées et de nouvelles formations dédiées à l'expérience client. L'entreprise indique que ces changements n'affecteront pas les salaires de départ en magasin, compris entre 15 et 24 dollars de l'heure selon les régions, sans toutefois chiffrer l'investissement global.

Cette initiative figure parmi les premières décisions majeures du nouveau directeur général Michael Fiddelke, entré en fonction ce mois-ci, alors que Target cherche à renouer avec la croissance après quatre années de chiffre d'affaires stable. Le groupe fait face à une érosion perçue de ses atouts historiques, notamment la qualité du service et l'offre de produits différenciante, ainsi qu'à des controverses récentes et à la concurrence de Walmart. Target doit préciser sa stratégie de redressement début mars lors de la publication de ses résultats du trimestre des fêtes et de ses prévisions annuelles.

Valeurs associées

TARGET
115,525 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank