Target augmente ses investissements dans le personnel des magasins et supprime environ 500 autres postes, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Target TGT.N augmente le personnel de ses magasins, mais supprime environ 500 emplois dans les centres de distribution et les bureaux régionaux, a rapporté CNBC lundi en citant une note interne.

Le distributeur de grandes surfaces a déclaré qu'il apportait des changements à la façon dont il gère et supervise les magasins afin d'améliorer l'expérience des clients, un objectif prioritaire du nouveau directeur général de la société, Michael Fiddelke, selon le rapport citant un mémo interne des employés.

Target va réduire le nombre de districts de magasins - les zones géographiques dans lesquelles sont répartis ses quelque 2 000 magasins, qui disposent d'un personnel dédié - et consacrer de l'argent à l'augmentation du nombre d'heures de travail des employés de première ligne des magasins, ajoute le rapport.

Target n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.