EDENRED : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 - Perspectives 2021 revues à la hausse, portées par une croissance organique à deux chiffres au troisième trimestre

Communiqué de presse

21 octobre 2021

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021

Perspectives 2021 revues à la hausse, portées par une croissance organique à deux chiffres au troisième trimestre

Fort du succès de ses solutions innovantes et du dynamisme de ses canaux de vente directs et indirects, Edenred a généré au troisième trimestre un chiffre d’affaires opérationnel supérieur de 13% à 2019, année de référence pré-crise sanitaire, hors effets de change et de périmètre :



Chiffre d’affaire s opérationnel de 39 3 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 1 3. 6 % (12.7% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2020, et de 13 ,0 % en données comparables par rapport au troisième trimestre 2019 1

(12.7% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2020, et de A ccélération au troisième trimestre de la croissance organique par rapport à 2019 dans les trois principales régions du Groupe après le bon niveau de croissance déjà enregistré au premier semestre.

du Groupe après le bon niveau de croissance déjà enregistré au premier semestre. Croissance organique à deux chiffres dans toutes les lignes de métiers par rapport au troisième trimestre 2019.

par rapport au troisième trimestre 2019. Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel d’Edenred atteint 1 130 millions d’euros, en croissance organique de 14% par rapport à 2020 et de 11% par rapport à 2019.



Compte tenu de sa performance depuis le début de l’année et de sa dynamique de croissance actuelle, Edenred est confiant dans sa capacité à atteindre la moitié haute de sa cible d’EBITDA 2021 (entre 620 et 670 millions d’euros2, communiquée le 27 juillet 2021), sous réserve qu’il n’y ait pas de nouvelles restrictions majeures liées à la crise sanitaire.







Enfin, à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle vague majeure de la pandémie, Edenred rétablit pour 2022 les objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique Next Frontier (2019-2022) :



Croissance organique annuelle du chiffre d’affaires opérationnel supérieure à 8%

Croissance organique annuelle de l’EBITDA supérieure à 10%

Taux de conversion annuel Free cash-flow / EBITDA supérieur à 65%3



***



Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Après un bon premier semestre, la très bonne performance des trois derniers mois prouve à la fois la pertinence de notre offre et la force de notre stratégie commerciale. Leader mondial de l’argent fléché, le Groupe dispose d’atouts humains, commerciaux, technologiques et financiers incomparables pour continuer à générer une croissance profitable et durable. Grâce à ses investissements, Edenred est à la pointe des transformations qui révolutionnent les habitudes du monde du travail en améliorant l’expérience client et en rendant ses produits plus simples et plus efficaces. C’est notamment le cas avec le déploiement des solutions 100% dématérialisées, sans carte plastique, en phase avec les mutations de la société vers un monde plus digital et plus responsable.







Forts de cette dynamique, nous revoyons à la hausse nos perspectives pour la fin d’année 2021 et visons d’atteindre la moitié haute de la cible d’EBITDA que nous avions communiquée en juillet. De plus, sous réserve qu’il n’y ait pas de forte résurgence de la pandémie conduisant à la réinstauration de restrictions sur nos principaux marchés, nous rétablissons, pour l’année 2022, les objectifs de croissance, de profitabilité et de génération de cash que nous avions fixés dans le cadre de notre plan stratégique Next Frontier 2019-2022. »













REVENU TOTAL AU 30 SEPTEMBRE 2021

(en millions d’euros) 3ème trimestre 2021 3ème trimestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Chiffre d’affaires opérationnel 393 346 +12,7% +13,6% Autres revenus 11 11 +9,0% +8,2% Revenu total 405 357 +12,6% +13,4%





(en millions d’euros) 9 premiers mois 2021 9 premiers mois 2020 % Variation organique % Variation publiée Chiffre d’affaires opérationnel 1 130 1 021 +14,4% +10,7% Autres revenus 32 32 +10,0% +0,4% Revenu total 1 162 1 053 +14,3% +10,4%

Revenu total





Au troisième trimestre 2021, le revenu total s’élève à 405 millions d’euros, en hausse de +12,6% en données comparables par rapport à l’année 2020. La performance en données publiées atteint +13,4%, prenant en compte sur la période des effets de change favorables (+1,2%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,4%).

Sur les neuf premiers mois de l’année, le revenu total est de 1 162 millions d’euros, en progression de +14,3% en données comparables et de +10,4% en données publiées par rapport à l’an dernier, prenant en compte des effets de change négatifs (-3,6%) ainsi que des effets de périmètre légèrement défavorables (-0,3%).

Chiffre d’affaires opérationnel

Le chiffre d’affaires opérationnel atteint 393 millions d’euros au troisième trimestre 2021, en hausse de +12,7% en données comparables et de +13,6% en données publiées par rapport à 2020. Par rapport au troisième trimestre 2019, Edenred a généré une croissance organique à deux chiffres dans chacune de ses lignes de métiers ainsi que dans chacune des zones géographiques où le Groupe est présent, à l’exception de l’Amérique latine hispanique qui était toujours affectée par une situation sanitaire difficile.

Avec une croissance organique de 13.0% par rapport à l’année de référence 2019, Edenred accélère au troisième trimestre 2021 après un premier semestre qui avait déjà enregistré une croissance organique de près de 10% par rapport à 2019. Cette performance témoigne du dynamisme des équipes commerciales d’Edenred ainsi que de la capacité du Groupe à enrichir continuellement son offre et à proposer à ses clients des solutions digitales innovantes.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2021, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +14,4% en données comparables et de +10,7% en données publiées par rapport aux neuf premiers mois 2020, intégrant des effets de change défavorables (-3,5%) et des effets de périmètre légèrement défavorables (-0,3%).

Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métiers

(en millions d’euros) 3ème trimestre 2021 3ème trimestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Avantages aux salariés 233 207 +12,2% +12,9% Solutions de mobilité professionnelle 110 89 +22,2% +24,0% Solutions complémentaires 50 51 -1,6% -1,7% Total 393 346 +12,7% +13,6%





(en millions d’euros) 9 premiers mois 2021 9 premiers mois 2020 % Variation organique % Variation publiée Avantages aux salariés 682 619 +13,0% +10,2% Solutions de mobilité professionnelle 300 262 +20,8% +14,8% Solutions complémentaires 148 140 +8,9% +5,4% Total 1 130 1 021 +14,4% +10,7%





Le chiffre d’affaires des Avantages aux salariés, qui représente 59% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe s’élève à 233 millions d’euros au troisième trimestre 2021, en progression de +12,2% en données comparables (+12,9% en données publiées) par rapport à 2020.

Par rapport au troisième trimestre 2019, l’activité a enregistré une forte accélération avec une hausse de +10,1% en données comparables (+3,3% au premier semestre). Cette accélération a été portée par l’attractivité de l’offre de cantine virtuelle ainsi que par le gain de nouveaux clients sur le segment des PME. Dans un contexte sanitaire stabilisé en Europe et en amélioration au Brésil, la réouverture des commerçants partenaires, notamment les restaurants, a aussi contribué à cette performance.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel s’élève à 682 millions d’euros et enregistre une hausse de +13,0% en données comparables et de +10,2% en données publiées par rapport à 2020.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représente 28% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 110 millions d’euros au troisième trimestre 2021, en hausse de +22,2% en données comparables (+24,0% en données publiées) par rapport à 2020.

Comparé au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires opérationnel a continué d’afficher une forte croissance à deux chiffres en données comparables (+18,1%), du même ordre que celle déjà observée au premier semestre 2021 (+17,3%). Cette tendance est portée par une dynamique commerciale soutenue et le succès de la stratégie Beyond Fuel, intégrant par exemple la gestion de la maintenance ou les solutions de péage. L’extension de la couverture du boîtier de péage unifié européen UTA One, qui fournit désormais une solution de paiement des péages dans 15 pays, illustre la poursuite du déploiement de cette stratégie.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel s’élève à 300 millions d’euros et enregistre une hausse de +20,8% en données comparables et de +14,8% en données publiées par rapport à 2020.

Dans les Solutions complémentaires, qui regroupent les Services de paiement aux entreprises, les Solutions de motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 50 millions d’euros au troisième trimestre 2021, soit une hausse de 15,9% en données comparables par rapport au troisième trimestre 2019 traduisant la forte dynamique de cette ligne de métiers. Les Services de paiement aux entreprises continuent de se développer, tirant notamment profit des partenariats de distribution conclus en Amérique du Nord avec plusieurs banques (telles que Citi) et des fournisseurs de logiciels comptables (tels que Sage pour sa solution Sage Intacct), alors que le nombre de transactions reste toujours inférieur à 2019 dans certains secteurs plus impactés par la situation sanitaire, en particulier l’hôtellerie.

Par rapport au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires opérationnel est en baisse de 1,6% en données comparables (-1,7% en données publiées). Ce ralentissement s’explique par le fait qu’Edenred avait mis en place au cours du troisième trimestre 2020 plusieurs programmes d’argent fléché en soutien aux personnes les plus fragilisées par la pandémie. Or, avec la fin des confinements certains de ces programmes ont été arrêtés, tels que celui en faveur des élèves de familles modestes au Royaume-Uni.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel s’élève à 148 millions d’euros et enregistre une hausse de +8,9% en données comparables et de +5,4% en données publiées par rapport à 2020.

Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique





(en millions d’euros) 3ème trimestre 2021 3ème trimestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Europe 241 224 +7,0% +7,5% Amérique latine 120 95 +22,0% +26,2% Reste du monde 33 27 +27,6% +19,7% Total 393 346 +12,7% +13,6%





(en millions d’euros) 9 premiers mois 2021 9 premiers mois 2020 % Variation organique % Variation publiée Europe 716 635 +12,3% +12,6% Amérique latine 324 298 +18,7% +8,9% Reste du monde 90 88 +15,7% +2,9% Total 1 130 1 021 +14,4% +10,7%





En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 241 millions d’euros au troisième trimestre, enregistrant une croissance de 14,8% en données comparables par rapport au troisième trimestre 2019, en accélération après la croissance de 11,2% réalisée au premier semestre 2021. La hausse s’établit à +7,0% en données comparables (+7,5% en données publiées) par rapport au troisième trimestre 2020, qui constituait une base de comparaison élevée dans la mesure où Edenred avait bénéficié d’un fort rattrapage de l’activité suite aux confinements stricts observés au printemps 2020, en particulier en France, ainsi que de la mise en œuvre de programmes spécifiques liés au Covid.

Sur les neuf premiers mois de l’année, cette région représente 63% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe. Elle enregistre une progression de +12,3% en données comparables (+12,6% en données publiées), par rapport aux neuf premiers mois de 2020, et une croissance de +12,4% en données comparables par rapport à 2019.

En France, par rapport au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires opérationnel affiche une croissance organique de 11,8%, en forte accélération par rapport à celle enregistrée au premier semestre. Cette performance traduit le dynamisme commercial des différentes solutions d’Edenred, notamment de son offre Ticket Restaurant, leader digital du marché. Peu impactée par la mise en place du Pass sanitaire au mois d’août, l’activité a aussi bénéficié de la dépense des fonds accumulés par les utilisateurs au cours des précédentes périodes de confinement et/ou de fermeture des restaurants et certains commerces. Par rapport au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +2,1% en données comparables et publiées, du fait d’une base de comparaison particulièrement élevée liée au fort rattrapage observé en 2020 (+9,5% par rapport au troisième trimestre 2019).

Sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 200 millions d’euros, en croissance de +14,2% en données comparables (+14,2% en données publiées) par rapport aux neuf premiers mois de 2020, et en croissance organique de +7,0% par rapport à 2019.

L’Europe (hors France) enregistre au troisième trimestre une croissance de +9,0% en données comparables et de +9,7% en données publiées par rapport à 2020. Par rapport au troisième trimestre 2019, la croissance organique accélère à 16,0%. Cette très bonne performance reflète en particulier le succès de la stratégie Beyond Fuel dont le boîtier de péage unifié européen UTA One est une bonne illustration, ou bien le dynamisme des ventes sur le segment des petites et moyennes entreprises. Enfin, les Avantages aux salariés ont bénéficié de la levée des restrictions sanitaires et de la réouverture des restaurants.

Sur les neuf premiers mois de l’année, cette zone atteint un chiffre d’affaires opérationnel de 516 millions d’euros, en progression de +11,6% en données comparables (+12,0% en données publiées) par rapport aux neuf premiers mois de 2020 et en croissance organique de +14,7% par rapport à 2019.

En A mérique latine , au troisième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 120 millions d’euros, en hausse de +22,0% en données comparables et de +26,2% en données publiées par rapport à la même période en 2020. Par rapport au troisième trimestre 2019, cela représente une hausse de +8,7% en données comparables, en progression par rapport à la croissance enregistrée au premier semestre (+6,0%).

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires opérationnel s’élève à 324 millions d’euros, soit 29% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, et enregistre une hausse de +18,7% en données comparables (+8,9% en données publiées) par rapport à 2020 et une croissance de +6,9% par rapport à 2019 en données comparables.

Au Brésil, le chiffre d’affaires opérationnel est en croissance de +22,0% en données comparables au troisième trimestre 2021 par rapport à 2020.

Comparé au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires opérationnel enregistre une croissance organique à deux chiffres de +12,1%, en nette accélération par rapport à celle enregistrée au premier semestre 2021. Cette performance reflète la forte croissance des Solutions de mobilité professionnelle, notamment grâce à la poursuite du déploiement des solutions de péage et de gestion de la maintenance, ainsi que la montée en puissance prometteuse du partenariat avec Itaú Unibanco dans les Avantages aux salariés, le tout dans un contexte qui a vu la situation sanitaire s’améliorer progressivement au cours du trimestre.

Grâce à l’accélération enregistrée au troisième trimestre, la croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel des neuf premiers mois de l’année atteint +20,3% en données comparables par rapport à 2020. Par rapport à 2019, elle s’élève à +9,3%.

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine hispanique a enregistré une hausse de +21,9% en données comparables par rapport à 2020. Il s’établit ainsi à son niveau pré-crise sanitaire (+0,4% en données comparables par rapport au troisième trimestre 2019) malgré une situation sanitaire toujours dégradée dans cette zone, comme par exemple au Mexique où les écoles n'ont rouvert qu'en septembre après 18 mois de fermeture. Dans les Solutions de mobilité professionnelle, Edenred a poursuivi le déploiement progressif de ses offres Beyond Fuel et affiche une performance commerciale solide.

Sur les neuf premiers mois de l’année, la croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel y est de +15,2% en données comparables par rapport à 2020, et de +1,2% par rapport à 2019.

Dans le Reste du monde , le chiffre d’affaires opérationnel du troisième trimestre s’établit à 33 millions d’euros, progressant de +27,6% en données comparables et de +19,7% en données publiées.

Par rapport à 2019, ce dernier est en croissance de +19,3% en données comparables, en accélération par rapport à la croissance enregistrée au premier semestre 2021 (+13,9%). Cette performance est portée notamment par le succès des solutions 100% dématérialisées proposées à Taïwan. En Amérique du Nord, l’activité de paiements interentreprises CSI poursuit sa reprise, grâce en particulier à la montée en puissance de ses partenariats commerciaux avec plusieurs banques, en capitalisant sur la qualité et la capacité d’intégration de son offre de plateforme d’automatisation des paiements inter-entreprises. Cette reprise s’est opérée malgré des volumes toujours dégradés dans le segment hôtellerie

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires opérationnel s’élève à 90 millions d’euros, et enregistre une hausse de +15,7% en données comparables (+2,9% en données publiées) par rapport à 2020 et en croissance de +15,8% par rapport à 2019 en données comparables.

Autres revenus

Les autres revenus s’élèvent à 11 millions d’euros au troisième trimestre 2021, en hausse de +9,0% en données comparables et de +8,2% en données publiées, bénéficiant d’une légère hausse des taux d’intérêts dans certains pays non européens. Sur les neuf premiers mois de l’année, les autres revenues atteignent 32 millions d’euros, en hausse de +10,0% en données comparables (+0,4% en données publiées).

PERSPECTIVES

Grâce à un fort dynamisme commercial et à l’attractivité de son offre, Edenred a enregistré au troisième trimestre une accélération de sa croissance organique par rapport à 2019 dans ses trois principales régions après la croissance soutenue déjà réalisée au premier semestre.

Fort de cette bonne performance, Edenred revoit à la hausse ses perspectives pour l’année en cours. Edenred est en effet confiant dans sa capacité à atteindre la moitié haute de la fourchette de son objectif d’EBITDA 2021 compris entre 620 millions d’euros et 670 millions d’euros (communiqué le 27 juillet 2021), sous réserve qu’il n’y ait pas de nouvelles restrictions majeures liées à la crise sanitaire.

Enfin, Edenred entend continuer à générer une croissance profitable et durable au-delà de 2021 en s’appuyant sur ses fondamentaux solides. Ainsi, en prenant l’hypothèse qu’il n’y ait pas de nouvelle vague majeure de la pandémie, Edenred rétablit pour 2022 les objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique Next Frontier (2019-2022), à savoir :

Une croissance organique annuelle du chiffre d’affaires opérationnel supérieure à 8%

Une croissance organique annuelle de l’EBITDA supérieure à 10%

Un taux de conversion annuel Free cash-flow / EBITDA4 supérieur à 65%

FAIT MARQUANT DU TROISIÈME TRIMESTRE

Edenred et Gecina travaillent à la transformation de l’expérience de la pause-déjeuner avec la « cantine virtuelle »

Gecina, première foncière de bureaux en Europe, et Edenred, leader mondial des solutions de

paiement à usages spécifiques, s’associent afin de rendre l’expérience du déjeuner des clients

de la marque YouFirst plus flexible, grâce à l’offre Ticket Restaurant®.

La solution digitalisée d’Edenred permet de déjeuner à l’heure souhaitée, au bureau, au restaurant, ou encore à domicile, en sélectionnant le plat de son choix. Les utilisateurs peuvent choisir de payer sans contact via smartphone dans les 220 000 établissements membres du réseau Ticket Restaurant® et de se faire livrer leur repas grâce aux partenariats noués par Edenred avec plus de 70 plateformes de livraison de repas en France. En s’associant, les deux sociétés permettront à terme de proposer un accès privilégié à ces services digitaux aux 100 000 utilisateurs des lieux de vie de la marque YouFirst de Gecina.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats annuels 2021 le 22 février 2022.

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 le 21 avril 2022.

Assemblée Générale 2022 le 11 mai 2022.

ANNEXES

Chiffre d'affaires opérationnel

T1 T2 T3 9 premiers mois 2021







2020







2021







2020







2021







2020







2021







2020







En millions d'euros Europe 237 228 238 183 241 224 716 635 France 69 70 66 41 65 64 200 175 Europe hors France 168 158 172 142 176 160 516 460 Amérique latine 97 121 107 82 120 95 324 298 Reste du monde 29 34 28 27 33 27 90 88 Total 363 383 373 292 393 346 1,130 1,021 T1 T2 T3 9 premiers mois Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +4,2% +4,2% +29,3% +28,7% +7,5% +7,0% +12,6% +12,3% France -1,4% -1,4% +59,6% +59,6% +2,1% +2,1% +14,2% +14,2% Europe hors France +6,7% +6,6% +20,6% +19,9% +9,7% +9,0% +12,0% +11,6% Amérique latine -20,1% +3,4% +31,9% +37,8% +26,2% +22,0% +8,9% +18,7% Reste du monde -13,4% +0,8% +6,3% +22,1% +19,7% +27,6% +2,9% +15,7% Total -5,1% +3,6% +27,9% +30,6% +13,6% +12,7% +10,7% +14,4%

Autres revenus

T1 T2 T3 9 premiers mois En millions d'euros







2021







2020







2021







2020







2021







2020







2021







2020







Europe 3 4 3 4 3 4 10 12 France 1 2 1 1 1 2 4 5 Europe hors France 2 2 2 3 2 2 6 7 Amérique latine 6 7 6 4 6 6 18 17 Reste du monde 1 1 1 1 1 1 4 3 Total 10 12 10 9 11 11 32 32 T1 T2 T3 9 premiers mois Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe -18,2% -17,6% -8,2% -8,8% -8,6% -9,6% -11,9% -12,2% France -10,7% -10,7% -6,8% -6,8% -7,3% -7,3% -8,3% -8,3% Europe hors France -22,9% -22,0% -9,2% -10,2% -9,4% -11,2% -14,3% -14,8% Amérique latine -14,9% +9,5% +8,6% +12,7% +8,4% +6,3% -0,1% +9,4% Reste du monde +19,0% +70,5% +80,0% +155,9% +87,5% +119,5% +56,2% +108,9% Total -12,8% +6,0% +7,9% +15,9% +8,2% +9,0% +0,4% +10,0%

Revenu total

T1 T2 T3 9 premiers mois En millions d'euros







2021







2020







2021







2020







2021







2020







2021







2020







Europe 240 232 241 187 244 228 726 647 France 70 72 67 42 67 66 204 180 Europe hors France 170 160 174 145 178 162 522 467 Amérique latine 103 128 113 86 126 101 342 315 Reste du monde 30 35 30 28 34 28 95 91 Total 373 395 384 301 405 357 1,162 1,053 T1 T2 T3 9 premiers mois Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +3,8% +3,8% +28,6% +28,0% +7,3% +6,8% +12,2% +11,9% France -1,6% -1,6% +57,2% +57,2% +1,9% +1,9% +13,6% +13,6% Europe hors France +6,2% +6,2% +20,1% +19,4% +9,5% +8,7% +11,7% +11,2% Amérique latine -19,8% +3,7% +30,5% +36,3% +25,1% +21,0% +8,3% +18,2% Reste du monde -12,3% +3,1% +8,3% +25,8% +21,5% +30,1% +4,5% +18,4% Total -5,3% +3,7% +27,3% +30,2% +13,4% +12,6% +10,4% +14,3%





1 Les comparaisons à 2019, année de référence pré-crise sanitaire, en données comparables correspondent à la somme en euros des croissances à périmètre et taux de change constant de 2020 et de 2021.

2 Calculé sur la base d’une hypothèse de taux de change moyen réal brésilien/euro sur l’année 2021 égal à 6,35.

3 A réglementation et méthodologie constante

4 A réglementations et méthodologies constantes.

Pièce jointe