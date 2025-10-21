Edenred, Atos, OVHcloud... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - 2CRSi

2CRSi et NAFFCO Group ont annoncé un partenariat stratégique pour développer des usines d'intelligence artificielle modulaire au Moyen-Orient et en Afrique. Le groupe basé à Dubaï et spécialisé dans les équipements de lutte contre l'incendie, de solutions de sécurité et de systèmes d'ingénierie sera chargé de concevoir et fabriquer la " Data Center/AI Factory " modulaire et conteneurisée. De son côté, le Français fournira des matériels informatiques de pointe, des systèmes de calcul et des services d'intégration nécessaires pour prendre en charge le travail d'IA de nouvelle génération.

Atos

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires d'Atos a reculé de 10,5% en organique, à 1,977 milliard d'euros, portant la baisse, toujours en organique, à 15,2%, à 5,998 milliards d'euros, sur les neuf premiers mois de l'année, contre -17,4% au premier semestre. Atos a indiqué que sa variation nette de trésorerie était estimée à -38 millions d'euros au troisième trimestre, sans recours à l'affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales et elle inclut l'impact de la restructuration estimé à 87 millions d'euros.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé l'acquisition de 100% du capital de la société Gevanta, un acteur majeur du vêtement de travail haut de gamme dans les pays baltes. Avec cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, le Français poursuit sa stratégie de montée en gamme et de consolidation de sa part de marché. Cette acquisition va également permettre de renforcer la présence de Delta Plus Group dans cette zone en s'appuyant sur une base locale connue.

DMS Group

Diagnostic Medical Systems (DMS) a vu son chiffre d'affaires bondir de 10%, à 11 millions d'euros au troisième trimestre, après un recul de 2%, à 12,7 millions d'euros sur les trois mois précédents. Partant, sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus s'affichent en progression de 5%, à 34,5 millions d'euros. L'activité sur la période de juillet à septembre a été soutenue par la division Radiologie qui a vu son chiffre d'affaires croître de 15%, contre +5% seulement sur le premier semestre.

Edenred

Au troisième trimestre, Edenred a enregistré une croissance plus élevée que sur les six premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,3%, à 726 millions d'euros, en données comparables, contre +6,4% au premier semestre. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus totaux du groupe se sont élevés à 2,176 milliards d'euros, en hausse de 6,7%, toujours à données comparables.

Egide

Le chiffre d'affaires consolidé d'Egide au premier semestre 2025 est en légère progression de 1% sur un an, atteignant 15,58 millions d'euros. L'Ebitda ressort à 182 000 euros, en amélioration de 559 000 euros par rapport au premier semestre 2024. En outre, la perte nette s'élève à 2,04 millions d'euros, contre une perte de 1,44 million d'euros un an plus tôt, en raison de faits exceptionnels sur Egide SA et d'un chiffre d'affaires en retrait sur Santier. Le groupe enregistre une perte d'exploitation de 1,38 million d'euro, contre une perte de 1,17 million d'euro un an avant.

Getlink

L'opérateur du tunnel sous la Manche présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Interparfums

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Interparfums a progressé de 1,6%, à 261,7 millions d'euros à devises constantes. Le groupe précise que cette très légère croissance est due à une base de comparaison élevée. Sur la période de juillet à septembre 2025, l'activité a été solide, notamment pour les marques phares du groupe à l'image des parfums Jimmy Choo. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus se sont élevés à 710 millions d'euros à devises constantes, ou 700 millions d'euros à devises courantes, soit des hausses respectives de 4,4 et 3%.

L'Oréal

Le groupe de cosmétiques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

OVHcloud

Sur l'exercice 2024-2025, OVHcloud a atteint ses objectifs financiers. Attendu en hausse de 9 à 11%, le chiffre d'affaires organique a connu une progression de 9,3%, à 1,084 milliard d'euros. La marge d'Ebitda a atteint 40,4%, en hausse de 2 points par rapport à l'exercice précédent, là où la direction tablait sur une marge d'Ebitda autour de 40%. Enfin, les capex, les dépenses d'investissement de capital, ont représenté 33,3% du chiffre d'affaires, en ligne avec les prévisions qui les attendaient entre 30 et 34% des revenus.

Planisware

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Planisware a atteint 49,6 millions d'euros, en progression de 5,7% à taux de change courants, ou de 9% à taux de change constants. La société précise que ce niveau de croissance a été réalisé dans un environnement économique et géopolitique difficile qui a impacté la durée des cycles de décision des clients au cours des derniers trimestres. Sur les neuf premiers mois de l'année, à taux de change constants, les revenus ont connu une hausse de 10,3%, contre +11% sur le premier semestre.

Quadient

Quadient étend son partenariat stratégique avec Evri, l'un des principaux acteurs de la livraison de colis au Royaume-Uni. Dans le cadre d'un nouvel accord, Evri activera dans les prochains mois 2 000 consignes connectées Parcel Pending by Quadient supplémentaires à travers le pays. Ce déploiement viendra renforcer de manière significative les options de livraison hors-domicile du transporteur.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau annonce la réalisation de son premier placement privé de type Schuldschein pour un montant total de 200 millions d'euros, réparti en deux tranches de 3 et 5 ans, soit une maturité moyenne d'environ 4 ans. La majorité de l'emprunt a été émise à taux variable (indexé sur l'Euribor 6 mois), le solde à taux fixe. Initialement prévu pour un montant de 150 millions d'euros, le placement a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux, illustrant le soutien et la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière de Rémy Cointreau.

Saint-Gobain

La Compagnie de Saint-Gobain a annoncé avoir procédé à des opérations d'achat d'actions entre le 13 et 17 octobre. Sur la période, le spécialiste des matériaux de construction a fait l'acquisition de 514 431 de ses propres titres à un prix pondéré moyen journalier de 88,953 euros. Au total, pour ces opérations, le groupe a dépensé 45,760 millions d'euros.

Serge Ferrari

Le chiffre d'affaires de la société Serge Ferrari s'est apprécié de 11,6%, à 80,61 millions d'euros, au troisième trimestre à périmètre et change courants. Sur neuf mois, la progression s'élève à 10,9%, pour un total de 259,342 millions d'euros. Sur la période de juillet à septembre, le spécialiste des toiles composites innovantes a pu compter sur le dynamisme des régions Amériques (+60,6%) et Asie/Afrique/Pacifique (+20,3%), alors que l'Europe, qui représente 66,28% des revenus, a généré une croissance de seulement 2,5%.

Vivendi

Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Worldline

Le groupe spécialisé dans les solutions de paiement publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.