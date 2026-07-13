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Edenred : 5% vers 24,8 EUR, les 26 EUR à portée de main
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 16:18

Edenred s'envole de 5% et pulvérise la récente résistance des 24,25 EUR du 18 juin.

Avec la sortie "par le haut" d'un triangle haussier, la prochaine résistance se dessine vers 26 EUR, ex zénith de fin octobre 2025, la suivante à 28 EUR (ex résistance de début mai à fin juin 2025).

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