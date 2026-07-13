Edenred : 5% vers 24,8 EUR, les 26 EUR à portée de main

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
par Vincent Daheron Comme chaque année, plusieurs chutes ont émaillé la première semaine du Tour de France, dont certaines ont rappelé la complexité de la gestion des commotions cérébrales dans un sport soumis à la pression constante du chronomètre. Parmi les ...
Lire la suite
Le feu qui fait rage dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et qui a déjà parcouru quelque 5% du domaine, n'était pas fixé lundi en milieu d'après-midi, a déclaré le préfet du département, ajoutant que 800 pompiers étaient mobilisés pour combattre les ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•13.07.2026•16:23•
Les dirigeants de très petites entreprises (TPE) affichent un regain d'optimisme, avant une rentrée qui s'annonce chargée, notamment avec l'entrée en vigueur de la facturation électronique, selon une étude parue lundi. Selon ce 84ème baromètre Ifop-Fiducial, 54% ...
Lire la suite
La Bourse de New York est orientée à la baisse lundi, débutant une semaine chargée en données économiques et résultats d'entreprises, par un renouvellement des craintes sur la valorisation des valeurs technologiques. Vers 14H00 GMT, l'indice Nasdaq perdait 0,76% ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer