OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 080,50
+0,24%
Edenred : +3,8% vers 21,5E, test des 22,2E imminent
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 17:49

Edenred s'envole de +3,8% vers 21,5E, le test de la résistance des 22,2E (plancher des 10/11 septembre) semble imminent : l'objectif suivant serait le test de 24E (ex-plancher du 19/20 juin puis du 1er), puis la MM50 vers qui gravite vers 25E

EDENRED
21,4700 EUR Euronext Paris +3,72%
