ECOSLOPS : RESULTATS SEMESTRIELS 2026

ECOSLOPS – 1 er SEMESTRE 2026
Paris, le 28 septembre 2026 à 18 heures – Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, annonce ses résultats non audités pour le premier semestre de l'exercice en cours, arrêtés au 30 juin 2026 par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 28 septembre 2026.
- Chiffre d'affaires en nette progression de 21%
- EBITDA* positif, en progression de 0,4M€ vs le premier semestre 2025
- Cashflow opérationnel impacté à hauteur de 1,4M€ par une hausse du BFR lié au niveau des cours
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2026 (en k€) - Présentation analytique
(Sur la base des comptes non audités)
|en €'000
|30/06/2025
|30/06/2026
|Variation
|Produits raffinés (P2R)
|4 364
|5 474
|1 110
|Services portuaires
|1 640
|1 800
|160
|Total CA
|6 004
|7 274
|1 270
|Marge brute
|3 553
|3 874
|321
|Taux de marge brute
|59,2%
|53,3%
|Charges de personnel
|(1 619)
|(1 516)
|103
|Charges externes
|(1 853)
|(1 852)
|1
|Impôts & taxes
|(155)
|(180)
|(25)
|EBITDA *
|(74)
|326
|400
|Amortissements & Provisions
|(679)
|(630)
|49
|Résultat Financier
|(338)
|(313)
|25
|Impôt société
|100
|39
|(61)
|Résultat Net du Groupe
|(991)
|(578)
|413
|* : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions
Sur le premier semestre 2026, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 7,3M€, en progression de 21% par rapport au premier semestre 2025.
Dans un marché pétrolier qui s'est réorienté à la hausse avec le déclenchement du conflit au Moyen Orient (le baril en € a progressé de 15% entre le S1 2025 et le S1 2026, dont -23% sur janvier/février et +38% sur mars/juin), le chiffre d'affaires a enregistré une progression de 25% sur l'activité Produits raffinés ; se décomposant en +35% d'effet prix (tiré par les prix du gasoil) et -10% d'effet volume. L'activité Services portuaires a quant à elle progressé de 10%.
Du fait d'opérations de maintenance plus précoces qu'en 2025, les quantités produites ont baissé de 14%, passant de 13 038 tonnes en 2025 à 11 264 tonnes en 2026. Les quantités vendues ont, elles, baissé de 10%, passant de 11 080 tonnes en 2025 à 9 977 tonnes en 2026. Il convient de souligner que ces décalages ont été entièrement comblés à fin août 2026.
Le taux de marge brute enregistre une baisse de 5,9 points, qui s'explique principalement par l'évolution du mix activité (P2R/Services Portuaires) pour 1,1 point et par le renchérissement des approvisionnements (tant sur la partie matières premières que sur la partie transport maritime) pour 3,5 points.
En ce qui concerne les coûts de structure, ces derniers sont passés de 3,6M€ au 30 juin 2025 à 3,5M€ au 30 juin 2026, résultat de la réduction de la masse salariale de 6%, soit -103k€.
Compte tenu de ces éléments, le groupe enregistre un EBITDA positif de 326k€ (contre -74k€ au 30 juin 2025), qui se décompose de la façon suivante :
|en €'000
|30/06/2025
|30/06/2026
|Var. k€
|Ecoslops Portugal
|863
|1 272
|409
|Ecoslops Paris & Développement
|(937)
|(945)
|(9)
|EBITDA
|(74)
|326
|400
Le résultat financier ressort à -313k€, du même niveau qu'en 2025.
L'impôt sur les sociétés représente quant à lui un produit de 39k€ principalement constitué d'un produit d'impôt de 100k€ lié au crédit d'impôt recherche et d'une charge d'impôts différés de 37k€.
Le résultat net du groupe ressort en conséquence à -578k€, en amélioration de 413k€ par rapport à la perte de -991 k€ réalisée au premier semestre 2025.
Bilan consolidé au 30 juin 2026 (en k€)
(Sur la base des comptes non audités)
|en €'000
|31/12/2025
|30/06/2026
|Var. k€
|Immobilisations Incorporelles
|395
|340
|(55)
|Immobilisations Corporelles
|11 487
|11 257
|(230)
|Immobilisations Financières
|196
|198
|2
|Actif Immobilisé
|12 078
|11 795
|(283)
|Stocks & Encours
|1 054
|1 788
|734
|Clients
|1 089
|2 268
|1 179
|Autres Créances
|417
|393
|(24)
|Impôts différés actif
|1 531
|1 493
|(38)
|Disponibilités
|5 229
|3 763
|(1 466)
|CCA & Charges à répartir
|907
|876
|(31)
|Actif circulant
|10 227
|10 580
|353
|Total ACTIF
|22 305
|22 375
|70
|31/12/2025
|30/06/2026
|Var. k€
|Capital & Réserves
|3 771
|1 359
|(2 412)
|Subvention d'investissement
|1 174
|1 128
|(46)
|Résultat Net - Part du groupe
|(2 412)
|(578)
|1 834
|Capitaux Propres
|2 533
|1 908
|(625)
|Avance conditionnée
|838
|838
|0
|Prov. Pour Risques&Charges
|24
|24
|0
|Dettes Fin.
|16 277
|16 540
|263
|Fournisseurs
|1 329
|1 689
|360
|Dettes fiscales & sociales
|485
|490
|5
|Autres dettes
|819
|887
|68
|Dettes d'exploitation
|2 633
|3 065
|432
|Total PASSIF
|22 305
|22 375
|70
Les éléments notables du bilan arrêté au 30 juin 2026 sont les suivants :
- Une nette augmentation des créances clients, de 1,2M€, qui s'explique par la progression du chiffre d'affaires du mois de juin 2026 (1,7M€), vs celui du mois de juin 2025 (0,6M€) ;
- Un niveau de stocks en hausse de 0,7M€ (décomposée en +0,5M€ d'effet volume et +0,2M€ d'effet prix)
- Une augmentation des dettes fournisseurs de 0,4M€, compte tenu de l'augmentation des prix d'achat.
Les variations ci-dessus expliquent l'augmentation du besoin en fonds de roulement de 1,4M€, laquelle a été financée par la trésorerie du groupe, qui baisse d'autant.
Situation financière et cashflows
Au 30 juin 2026, le Groupe dispose de près de 3,8M€ de trésorerie, dont 2,9M€ de trésorerie disponible (compte tenu de 0,8M€ d'avance conditionnée sur subvention d'investissements qui seront remboursés au second semestre 2026) et d'un endettement net de 13,6M€ (vs 11,9M€ au 31 décembre 2025). La variation de trésorerie s'analyse comme suit :
|en €'000
|30/06/2026
|EBITDA
|326
|Impôt
|(12)
|Subvention viré au résultat
|(59)
|Variation du BFR Activité
|(1 364)
|Flux de trésorerie - Activité
|(1 108)
|Acquisition d'immobilisations
|(246)
|Variation du BFR Investissements
|(59)
|Flux de trésorerie - Investissements
|(305)
|Variation d'emprunts France
|(126)
|Variation d'emprunts Portugal
|602
|Intérêts financiers perçus
|25
|Intérêts financiers payés
|(555)
|Flux de trésorerie - Financements
|(54)
|Variation de trésorerie
|(1 467)
|Trésorerie Ouverture (nette de découvert)
|5 221
|Trésorerie Clôture (nette de découvert)
|3 754
|Variation
|(1 467)
Le cashflow opérationnel ressort à -1,1M€, imputable à la variation de BFR négative de -1,4M€ et à l'EBITDA positif de 0,3M€.
Le cashflow lié aux investissements s'élève à -0,3M€, et se compose des capex de maintenance usuels dans l'activité du groupe, notamment l'activité Services portuaires d'Ecoslops Portugal.
Enfin, les opérations liées aux financements se soldent par un décaissement net quasi nul compte tenu du refinancement de la dette opéré au Portugal.
Perspectives & développements
Sines :
Comme indiqué lors de la publication des comptes annuels 2025, le groupe poursuit ses discussions sur les modalités du renouvellement du contrat de sous-concession avec CLT (filiale de GALP) au Portugal. Ce contrat, d'une durée initiale de 15 ans, arrive à échéance en août 2027. Ce contrat n'intègre pas de clause de préavis mais compte tenu des délais opérationnels nécessaires, le groupe pense être fixé au second semestre 2026 sur le choix de GALP qui a 3 options possibles : remise en concurrence du contrat, renouvellement avec une négociation de gré à gré ou internalisation de cette activité. La prolongation de ce contrat est critique pour le groupe dans la mesure où les deux activités (services portuaires et produits raffinés, P2R, sont intrinsèquement liées).
Scarabox/Scarabatch :
En 2025, le projet de Scarabox en Côte d'Ivoire a bénéficié d'un soutien de poids de Bpifrance (avec la mise en place d'un financement export et d'assurances crédit export et cautions) auprès de l'Etat ivoirien, dans le cadre de l'achat par ce dernier d'une usine clé en main. La décision d'investissement de l'Etat ivoirien, attendue en 2025, a été reportée en 2026 compte tenu de l'élection présidentielle intervenue en octobre 2025 et la mise en place du nouveau gouvernement fin janvier 2026. Compte tenu de ces délais rallongés, Bpifrance a prolongé son offre de financement jusqu'en janvier 2027.
Au-delà de la Côte d'Ivoire, le groupe est en discussion avec d'autres prospects, toujours pour la fourniture/vente d'usines clé en main, Scarabox et Scarabatch.
Agenda financier
Publication du rapport semestriel S1 2026 : 29 octobre 2026, après bourse.
A PROPOS D'ECOSLOPS
Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.
Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43
Ecoslops fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.
www.ecoslops.com
- SECURITY MASTER Key : xmiclMdnkpqXx51ul8ibZ5KZm2eSmJHHbpeXnGqcl5ycmm9lxZuTbJuSamlhmWdu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100428-cp-resultats-semestriels-2026.pdf
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