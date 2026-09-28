ECOSLOPS : RESULTATS SEMESTRIELS 2026

ECOSLOPS – 1 er SEMESTRE 2026

Paris, le 28 septembre 2026 à 18 heures – Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, annonce ses résultats non audités pour le premier semestre de l'exercice en cours, arrêtés au 30 juin 2026 par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 28 septembre 2026.

Chiffre d'affaires en nette progression de 21%

EBITDA* positif, en progression de 0,4M€ vs le premier semestre 2025

Cashflow opérationnel impacté à hauteur de 1,4M€ par une hausse du BFR lié au niveau des cours

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2026 (en k€) - Présentation analytique

(Sur la base des comptes non audités)

en €'000 30/06/2025 30/06/2026 Variation Produits raffinés (P2R) 4 364 5 474 1 110 Services portuaires 1 640 1 800 160 Total CA 6 004 7 274 1 270 Marge brute 3 553 3 874 321 Taux de marge brute 59,2% 53,3% Charges de personnel (1 619) (1 516) 103 Charges externes (1 853) (1 852) 1 Impôts & taxes (155) (180) (25) EBITDA * (74) 326 400 Amortissements & Provisions (679) (630) 49 Résultat Financier (338) (313) 25 Impôt société 100 39 (61) Résultat Net du Groupe (991) (578) 413 * : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

Sur le premier semestre 2026, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 7,3M€, en progression de 21% par rapport au premier semestre 2025.

Dans un marché pétrolier qui s'est réorienté à la hausse avec le déclenchement du conflit au Moyen Orient (le baril en € a progressé de 15% entre le S1 2025 et le S1 2026, dont -23% sur janvier/février et +38% sur mars/juin), le chiffre d'affaires a enregistré une progression de 25% sur l'activité Produits raffinés ; se décomposant en +35% d'effet prix (tiré par les prix du gasoil) et -10% d'effet volume. L'activité Services portuaires a quant à elle progressé de 10%.

Du fait d'opérations de maintenance plus précoces qu'en 2025, les quantités produites ont baissé de 14%, passant de 13 038 tonnes en 2025 à 11 264 tonnes en 2026. Les quantités vendues ont, elles, baissé de 10%, passant de 11 080 tonnes en 2025 à 9 977 tonnes en 2026. Il convient de souligner que ces décalages ont été entièrement comblés à fin août 2026.

Le taux de marge brute enregistre une baisse de 5,9 points, qui s'explique principalement par l'évolution du mix activité (P2R/Services Portuaires) pour 1,1 point et par le renchérissement des approvisionnements (tant sur la partie matières premières que sur la partie transport maritime) pour 3,5 points.

En ce qui concerne les coûts de structure, ces derniers sont passés de 3,6M€ au 30 juin 2025 à 3,5M€ au 30 juin 2026, résultat de la réduction de la masse salariale de 6%, soit -103k€.

Compte tenu de ces éléments, le groupe enregistre un EBITDA positif de 326k€ (contre -74k€ au 30 juin 2025), qui se décompose de la façon suivante :

en €'000 30/06/2025 30/06/2026 Var. k€ Ecoslops Portugal 863 1 272 409 Ecoslops Paris & Développement (937) (945) (9) EBITDA (74) 326 400

Le résultat financier ressort à -313k€, du même niveau qu'en 2025.

L'impôt sur les sociétés représente quant à lui un produit de 39k€ principalement constitué d'un produit d'impôt de 100k€ lié au crédit d'impôt recherche et d'une charge d'impôts différés de 37k€.

Le résultat net du groupe ressort en conséquence à -578k€, en amélioration de 413k€ par rapport à la perte de -991 k€ réalisée au premier semestre 2025.

Bilan consolidé au 30 juin 2026 (en k€)

(Sur la base des comptes non audités)

en €'000 31/12/2025 30/06/2026 Var. k€ Immobilisations Incorporelles 395 340 (55) Immobilisations Corporelles 11 487 11 257 (230) Immobilisations Financières 196 198 2 Actif Immobilisé 12 078 11 795 (283) Stocks & Encours 1 054 1 788 734 Clients 1 089 2 268 1 179 Autres Créances 417 393 (24) Impôts différés actif 1 531 1 493 (38) Disponibilités 5 229 3 763 (1 466) CCA & Charges à répartir 907 876 (31) Actif circulant 10 227 10 580 353 Total ACTIF 22 305 22 375 70 31/12/2025 30/06/2026 Var. k€ Capital & Réserves 3 771 1 359 (2 412) Subvention d'investissement 1 174 1 128 (46) Résultat Net - Part du groupe (2 412) (578) 1 834 Capitaux Propres 2 533 1 908 (625) Avance conditionnée 838 838 0 Prov. Pour Risques&Charges 24 24 0 Dettes Fin. 16 277 16 540 263 Fournisseurs 1 329 1 689 360 Dettes fiscales & sociales 485 490 5 Autres dettes 819 887 68 Dettes d'exploitation 2 633 3 065 432 Total PASSIF 22 305 22 375 70

Les éléments notables du bilan arrêté au 30 juin 2026 sont les suivants :

Une nette augmentation des créances clients, de 1,2M€, qui s'explique par la progression du chiffre d'affaires du mois de juin 2026 (1,7M€), vs celui du mois de juin 2025 (0,6M€) ;

Un niveau de stocks en hausse de 0,7M€ (décomposée en +0,5M€ d'effet volume et +0,2M€ d'effet prix)

Une augmentation des dettes fournisseurs de 0,4M€, compte tenu de l'augmentation des prix d'achat.

Les variations ci-dessus expliquent l'augmentation du besoin en fonds de roulement de 1,4M€, laquelle a été financée par la trésorerie du groupe, qui baisse d'autant.

Situation financière et cashflows

Au 30 juin 2026, le Groupe dispose de près de 3,8M€ de trésorerie, dont 2,9M€ de trésorerie disponible (compte tenu de 0,8M€ d'avance conditionnée sur subvention d'investissements qui seront remboursés au second semestre 2026) et d'un endettement net de 13,6M€ (vs 11,9M€ au 31 décembre 2025). La variation de trésorerie s'analyse comme suit :

en €'000 30/06/2026 EBITDA 326 Impôt (12) Subvention viré au résultat (59) Variation du BFR Activité (1 364) Flux de trésorerie - Activité (1 108) Acquisition d'immobilisations (246) Variation du BFR Investissements (59) Flux de trésorerie - Investissements (305) Variation d'emprunts France (126) Variation d'emprunts Portugal 602 Intérêts financiers perçus 25 Intérêts financiers payés (555) Flux de trésorerie - Financements (54) Variation de trésorerie (1 467) Trésorerie Ouverture (nette de découvert) 5 221 Trésorerie Clôture (nette de découvert) 3 754 Variation (1 467)

Le cashflow opérationnel ressort à -1,1M€, imputable à la variation de BFR négative de -1,4M€ et à l'EBITDA positif de 0,3M€.

Le cashflow lié aux investissements s'élève à -0,3M€, et se compose des capex de maintenance usuels dans l'activité du groupe, notamment l'activité Services portuaires d'Ecoslops Portugal.

Enfin, les opérations liées aux financements se soldent par un décaissement net quasi nul compte tenu du refinancement de la dette opéré au Portugal.

Perspectives & développements

Sines :

Comme indiqué lors de la publication des comptes annuels 2025, le groupe poursuit ses discussions sur les modalités du renouvellement du contrat de sous-concession avec CLT (filiale de GALP) au Portugal. Ce contrat, d'une durée initiale de 15 ans, arrive à échéance en août 2027. Ce contrat n'intègre pas de clause de préavis mais compte tenu des délais opérationnels nécessaires, le groupe pense être fixé au second semestre 2026 sur le choix de GALP qui a 3 options possibles : remise en concurrence du contrat, renouvellement avec une négociation de gré à gré ou internalisation de cette activité. La prolongation de ce contrat est critique pour le groupe dans la mesure où les deux activités (services portuaires et produits raffinés, P2R, sont intrinsèquement liées).

Scarabox/Scarabatch :

En 2025, le projet de Scarabox en Côte d'Ivoire a bénéficié d'un soutien de poids de Bpifrance (avec la mise en place d'un financement export et d'assurances crédit export et cautions) auprès de l'Etat ivoirien, dans le cadre de l'achat par ce dernier d'une usine clé en main. La décision d'investissement de l'Etat ivoirien, attendue en 2025, a été reportée en 2026 compte tenu de l'élection présidentielle intervenue en octobre 2025 et la mise en place du nouveau gouvernement fin janvier 2026. Compte tenu de ces délais rallongés, Bpifrance a prolongé son offre de financement jusqu'en janvier 2027.

Au-delà de la Côte d'Ivoire, le groupe est en discussion avec d'autres prospects, toujours pour la fourniture/vente d'usines clé en main, Scarabox et Scarabatch.

Agenda financier

Publication du rapport semestriel S1 2026 : 29 octobre 2026, après bourse.

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.

www.ecoslops.com