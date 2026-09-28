 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alerte sur la viande Made in France : le cheptel français en situation "catastrophique"
information fournie par Boursorama avec Media Services 28/09/2026 à 18:49

Ajouter Boursorama à vos sources

Si la consommation globale de viande en France a augmenté en 2025, elle masque des tendances contrastées, tandis que les effets des sécheresses vont se répercuter dans les prochains mois.

( AFP / REMY GABALDA )

( AFP / REMY GABALDA )

La fédération des abattoirs et entreprises de découpe, préparation et commerce en gros de viande (bovine, ovine, porcine...) a alerté lundi sur les conséquences de la baisse du cheptel français, une situation rendue plus "catastrophique" par la sécheresse.

"Les Français continuent de manger de la viande. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'elle reste produite en France", a déclaré Yves Fantou, président de Culture Viande lors d'une conférence de presse.

Les éleveurs envoient plus d'animaux à l'abattoir que d'habitude "car c'est compliqué aujourd'hui de les élever", faute de fourrage suffisant, les prairies n'ayant pas poussé à cause de la sécheresse, a-t-il ajouté, interrogé par l'AFP et FranceInfo.

La situation devrait se poursuivre dans les mois à venir avec "l'arrivée de bêtes maigres" dans les abattoirs, les capacités françaises d'engraissement étant déjà limitées. Cette crise intervient dans un contexte de baisse régulière des cheptels, liée au non-renouvellement des éleveurs.

"C'est catastrophique pour tout le monde", selon Yves Fantou, car "le marché n'est pas forcément prêt" à absorber des volumes de viande bovine plus importants, la consommation étant en berne.

En effet, si la consommation globale de viande a augmenté de 1,3% en France en 2025, elle est portée par le poulet et le porc, tandis que les viandes bovine (-3%) et ovine chutent. Pour le boeuf, la baisse serait même accrue depuis le début de l'année, selon Culture Viande.

Les marges au plus bas en près de 10 ans

Une raison de la baisse de consommation de viande bovine est la hausse des prix, qui s'est traduite en 2025 par une hausse de la rémunération des éleveurs. Mais selon le lobby de la viande, si le prix d'achat des gros bovins par les abattoirs a augmenté de 22% en 2025, la hausse n'a été que partiellement répercutée sur les prix de vente (+14%).

Les marges des entreprises se sont ainsi contractées "au plus bas depuis 2017", selon Culture Viande, qui souligne aussi la hausse des coûts d'emballage et de l'énergie dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient, et de l'eau. Cet été, de nombreux éleveurs ont manifesté devant des abattoirs du groupe Bigard, qui fait partie de Culture Viande, pour dénoncer la baisse des prix payés aux éleveurs depuis le début de l'année. "On est en discussion avec la production pour continuer de produire en France", a répondu Yves Fantou, interrogé par l'AFP au sujet de l'ultimatum lancé par plusieurs fédérations d'éleveurs pour avoir des revalorisations à la rentrée.

1 commentaire

  • 19:13

    Certains viticulteurs, les vins prestigieux qui s'exportent, s'en sortent bien ( sauf boycott US !) . les autres agriculteurs ne peuvent pas être "compétitifs" vis à vis de productions qui n'ont pas les mêmes contraintes normatives, environnementales, administratives et sociales . Beaucoup disparaissent tous les ans, la "souveraineté alimentaire" sera bientôt un souvenir, mais on achètera pas cher , tant que ça va ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Première ministre italienne Giorgia Meloni à Bari
    Meloni remporte un test électoral crucial en Calabre
    information fournie par Reuters 28.09.2026 18:59 

    par Angelo Amante ‌La coalition au pouvoir en Italie a remporté lundi ​une élection partielle en Calabre, premier test majeur pour la présidente du Conseil Giorgia Meloni face à un rival ​apparu sur sa droite avant les élections législatives de 2027. Selon un décompte ... Lire la suite

  • Graphique de l'indice boursier allemand DAX (Deutscher Aktienindex) à la Bourse de Francfort
    L'Europe termine sans direction, prudence sur l'Iran
    information fournie par Reuters 28.09.2026 18:26 

    par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations lundi, effaçant leurs gains ‌observés plus tôt, la prudence s'imposant face à la pression sur le marché obligataire et les cours pétroliers après le refus par Donald Trump du plan ... Lire la suite

  • Big Ben sous un ciel couvert, à Londres
    Royaume-Uni: Cinq suspects d'un projet d'attentat contre une base de la RAF libérés sous caution
    information fournie par Reuters 28.09.2026 18:23 

    par Toby Shepheard La police britannique a interrogé lundi cinq hommes suspectés de projet terroriste avant d'annoncer ‌leur libération sous caution, au lendemain de leur interpellation près d'une base aérienne utilisée par les États-Unis pour mener des frappes ... Lire la suite

  • Des personnes secourues en mer après le naufrage de leur embarcation pneumatique lors d'une tentative de traverser la Manche vers le Royaume-Uni, le 28 septembre 2026 au port de Calais, dans le Pas-de-Calais ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Migrations : trois morts lors d'une traversée clandestine de la Manche
    information fournie par AFP 28.09.2026 18:19 

    Trois personnes, dont un enfant, sont mortes lundi matin dans une tentative de traversée clandestine de la Manche, au moment où les candidats à l'exil tentent de profiter des dernières fenêtres météo favorables avant l'hiver pour rallier l'Angleterre. Les passagers ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank