ECOSLOPS : ECOSLOPS SA : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

Paris, le 30 avril 2026

A 19 heures 00

Le rapport financier annuel 2025 de la société Ecoslops, intégrant le rapport du Conseil d'administration, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes afférents, a été mis en ligne,

Sur le site de la société : https://www.ecoslops.com/category/finance/centre-de-documentation-rapports-financiers/

Et sur Euronext Growth : https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0011490648-ALXP/financial-calendar , à compter de 20 heures











A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.

www.ecoslops.com