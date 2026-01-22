ECOSLOPS : ECOSLOPS : CHIFFRE D'AFFAIRES 2025

Paris, le 22 Janvier 2026 : Ecoslops SA publie le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour l'exercice 2025.

Chiffre d'affaires en M€ * 2024 2025 Var M€ Var % Ecoslops Portugal - Produits raffinés 8,8 8,9 0,1 1% Ecoslops Portugal - Services portuaires 2,7 3,2 0,4 16% Total CA 11,5 12,0 0,5 5% * : données non auditées

Activité d'Ecoslops Portugal

Le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de 5%, passant de 11,5M€ en 2024 à 12,0M€ en 2025. L'activité Services portuaires a progressé de 16%, à 3,2M€, tandis que l'activité Produits raffinés a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 1%, passant de 8,8M€ à 8,9M€. Cette progression plus limitée de l'activité Produits raffinés est à apprécier au regard de l'évolution négative des cours pétroliers, et de l'US$, en 2025 (le prix moyen du brent étant passé de 73,8€/bbl en 2024 à 60,7€/bbl en 2025, soit -18%). L'unité de Sines a produit sur la période 25.352 tonnes de produits raffinés, contre 21.448 tonnes en 2024, et en a vendu 22.760 tonnes, contre 19.981 l'exercice précédent, permettant ainsi de compenser l'effet prix (-13%) par l'effet volume (+14%).

Fin 2025, Ecoslops Portugal a franchi le cap des 230.000 tonnes de déchets pétroliers recyclés et transformés en nouveaux produits commerciaux depuis son entrée en exploitation en 2015. Ces nouveaux produits bénéficient du label ISCC Plus, synonyme de préservation des ressources et de réduction de l'empreinte carbone.

Enfin, la démarche d'amélioration continue des processus industriels a permis à Ecoslops Portugal d'obtenir au second semestre 2025 les certifications ISO9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO45001 (santé&sécurité).

Trésorerie

Au 31 décembre 2025, le groupe dispose d'une trésorerie de 5,2M€, dont 4,4M€ disponibles (compte tenu de 0,8M€ d'avance conditionnée sur subvention d'investissements) et d'un endettement net de 11,9M€ (vs 12,0M€ au 31 décembre 2024).

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels 2025 le 8 avril 2026 après bourse

