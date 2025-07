ECONOCOM : Synertrade célèbre 25 ans d'innovation au service des achats et dévoile en avant- première Synertrade 5, la nouvelle version de sa plateforme

Synertrade célèbre 25 ans d'innovation au service des achats

et dévoile en avant- première Synertrade 5, la nouvelle version de sa plateforme

Puteaux, le 10 juillet 2025 | À l'occasion de son 25eme anniversaire, Synertrade, acteur mondial de référence des solutions digitales pour les achats, réaffirme sa promesse de proximité, de flexibilité et de performance au service des directions achats.

En amont du lancement officiel prévu le 31 juillet, l'entreprise présente Synertrade 5, la toute dernière version de sa plateforme, conçue pour simplifier l'expérience utilisateur et fluidifier les arbitrages des acheteurs dans un environnement toujours plus complexe.

Synertrade 5 : une plateforme simple à adopter et à piloter pour des achats stratégiques

Fruit de 25 ans d'écoute client, et de remise en question permanente, la plateforme Synertrade 5 met la technologie au service de la décision, de la collaboration et de l'impact pour les directions des achats. Cette nouvelle version, qui arrivera sur le marché le 31 juillet prochain, marque un point d'inflexion majeur dans l'expérience utilisateur reposant sur trois apports structurants :

Une interface repensée et contextualisée selon les profils utilisateurs (acheteurs, fournisseurs, directeurs achats, directions métiers…) pour un pilotage plus fluide et une productivité renforcée face à la montée en puissance des exigences métiers.

Des fonctionnalités d'IA concrètes :

o La génération automatique de résumés contractuels avec suggestions d'approbation ;

o Le pré-remplissage des certificats fournisseurs par reconnaissance automatique ;

o La génération d'alertes prédictives personnalisées (risques financiers, ESG, cyber, etc.) ;

o La traduction automatique des réponses fournisseurs, optimisée par les formulations du questionnaire.

Les premières projections internes indiquent un retour sur investissement rapide – entre 3 et 6 mois – pour plusieurs cas d'usage concrets de l'IA. À titre d'exemple, l'automatisation de la vérification documentaire pourrait représenter au moins 800 heures de travail économisées par an 1 . De même, la génération automatique de résumés contractuels pourrait libérer 1 600 heures par an pour les équipes achats 2 .

Plus que jamais avec Synertrade 5, l'objectif affiché est de proposer une IA contextualisée et réellement utile dans le quotidien des équipes achats.

Un socle no-code, personnalisable sans ressource technique, combiné à un modèle de tarification ne se limitant pas au nombre d'utilisateurs – ce qui éroderait le ROI dans la durée - mais fondé sur la valeur d'usage et les résultats obtenus.

Animée par une ambition affirmée en matière de souveraineté et de cybersécurité, Synertrade a également investi, au cours de l'année écoulée, dans des datacenters de dernière génération en France et en Allemagne, afin d'offrir un niveau de cybersécurité élevé et conforme aux meilleurs standards du secteur.

« Synertrade 5 incarne ce que nous défendons depuis 25 ans : une solution pensée avec nos clients, pour leur permettre de piloter plus vite, décider plus juste et travailler plus sereinement. Alors que la digitalisation des processus P2P est devenue la norme, l'optimisation du SRM et du S2C devient le nouveau levier stratégique des directions achats et notre plateforme s'y consacre pleinement » , explique Laurent Jeanmaire, Chief Operating Officer de Synertrade.

L'ambition de redonner du pouvoir aux directions achats

Dans un environnement où l'agilité est devenue le standard, et où les CPO doivent désormais concilier performance, conformité, durabilité et gestion des risques, Synertrade 5 se positionne comme un outil de pilotage et de transformation unique sur le marché.

Au coeur de la plateforme : la gestion fine du risque, pensée dès la conception dans une logique proactive et à 360°. Un parti-pris qui prend tout son sens dans un contexte marqué par la démultiplication des fournisseurs et l'émergence de nouveaux risques, difficilement détectables sans outils adaptés. La digitalisation des processus achats complexifie également la donne, faisant apparaître des risques spécifiques tels que les fraudes, les défauts de conformité, ou les erreurs liées à l'automatisation.

Dès leur connexion à Synertrade 5, les utilisateurs définissent la nature des risques auxquels ils sont exposés : opérationnels, financiers, ESG, cyber ou relatifs à la situation géopolitique de certains pays. Ils peuvent ensuite prioriser leurs actions au sein de tableaux de bords d'aide à la décision dotés d'interfaces simples et intuitives. La nouvelle plateforme propose ainsi une vision unifiée du risque, capable de capter les signaux précurseurs et de déclencher des alertes personnalisées, pour une action rapide et ciblée.

25 ans d'engagement aux côtés des acheteurs



Depuis 2000, Synertrade accompagne les directions achats et leurs équipes dans leur transformation digitale avec une approche singulière et personnalisée selon chaque organisation : une suite logicielle intégrée, ouverte à l'interconnexion avec les SI clients, ERP ou progiciel d'achats verticaux, ainsi qu'un modèle d'accompagnement complet (édition, intégration, support), entièrement opéré en direct, qui optimise les coûts et les délais de déploiement.

L'entreprise intervient sur l'ensemble du périmètre fonctionnel achats :

• Supplier Relationship Management (SRM),

• Source-to-Contract (S2C) et

• Procure-to-Pay (P2P).

Pionnière dans la gestion de la relation fournisseurs, Synertrade a su transformer son ancrage relationnel en avantage concurrentiel, notamment lors de crises majeures telles que la pandémie ou les récentes tensions géopolitiques.

Sa longévité s'explique aussi par sa maîtrise de bout en bout des projets clients qui garantit des déploiements fluides et plus rapides. Synertrade dispose également d'atouts décisifs en matière de délais, de réactivité et de personnalisation : autant de critères qui ont convaincu certains des acteurs parmi les plus exigeants du marché tels que Schneider Electric, Markant, OBI, Mediaset ou encore Auchan Retail.

« Avec Synertrade, nous avons trouvé un partenaire pour optimiser notre gestion des achats indirects à l'échelle internationale. Leur plateforme nous apporte l'agilité et la visibilité nécessaires pour piloter efficacement nos relations fournisseurs : c'est crucial pour nous à un moment où la gestion des risques se replace au centre de notre agenda » , explique Yannick Haven, Directeur Achat Indirect Groupe Auchan, client de Synertrade depuis 2023.

Synertrade continue ainsi de défendre une autre vision de la digitalisation des achats : plus humaine, plus agile, plus responsable et, plus que jamais, centrée sur le client.

Aujourd'hui, Synertrade dans le monde, c'est :

• plus de 400 000 utilisateurs,

• plus de 4 millions de fournisseurs référencés.

Un lancement progressif dès juillet

Après plusieurs mois de tests auprès de clients pilotes, Synertrade 5 sera progressivement déployée à partir du 31 juillet 2025. Plusieurs webinaires en Europe et aux Etats-Unis seront proposés en septembre prochain afin d'accompagner le lancement. Enfin, un roadshow qui a débuté à Berlin en juin, passera par Paris et Milan à la rentrée ainsi qu'aux Etats-Unis début 2026. L'occasion de présenter la nouvelle plateforme aux prospects, clients, partenaires et autres parties prenantes majeures de Synertrade.

1 Sur la base d'un portefeuille de 10 000 fournisseurs

2 Sur la base de 200 contrats de 100 pages traités chaque année