ECONOCOM : Résultats semestriels 2025 - Nouvelle accélération de la croissance et acquisition de plusieurs intégrateurs audiovisuels

Bruxelles, le 23 juillet 2025

Résultats semestriels 2025

Nouvelle accélération de la croissance et acquisition de plusieurs intégrateurs audiovisuels

Chiffre d'affaires de 1 421 millions d'euros, en hausse de 6,6 % 1 , dont 5,9 % en organique , porté par une forte dynamique de l'activité Technology Management & Financing (TMF) dans toutes les zones géographiques et par une montée en puissance des synergies commerciales entre les activités.

Marge opérationnelle de 41,4 millions d'euros, soit une rentabilité stable de 2,9 % , malgré la poursuite des investissements dans la force commerciale et dans un contexte de pression concurrentielle sur l'activité Produits & Solutions (P&S).

Endettement financier net maîtrisé à 208 millions d'euros à fin juin 2025 et génération de 52 millions d'euros de free cash-flow sur les 12 derniers mois.

Position renforcée de leader sur le marché de l'intégration audiovisuelle en Europe par la réalisation de quatre acquisitions tactiques² en Allemagne, Espagne, Irlande et au Royaume-Uni. Avec cet apport, l'activité d'intégration audiovisuelle du groupe représente plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et 750 professionnels.

Chiffres clés

En M€ S1 2024

retraité 1 S1 2025 Variation publiée Chiffre d'affaires 1 334,0 1 421,4 6,6 % Marge opérationnelle 38,1 41,4 8,7 % Résultat opérationnel 32,5 35,0 6,5 % Résultat net consolidé 23,0 0,8 n/s Endettement financier net 179,9 207,9 15,6 %

M. Angel Benguigui , CEO du groupe Econocom, a déclaré : « En ligne avec notre trajectoire organique, nous avons accéléré notre croissance au premier semestre 2025, croissance soutenue par TMF dans toutes les géographies, et malgré un marché compétitif. Nous continuons à préparer le futur en poursuivant les investissements dans notre force commerciale et en améliorant l'efficacité de notre organisation. Parallèlement, nous confirmons notre position de leader sur le marché de l'intégration audiovisuelle en Europe grâce à une stratégie d'acquisition ciblée et la réalisation de quatre opérations tactiques. Ce momentum reflète l'engagement de nos équipes et la pertinence de notre positionnement commercial. Nous restons concentrés sur la transformation du groupe, permettant de déployer les synergies à plus grande échelle et d'accélérer la création de valeur sur l'ensemble de nos métiers et géographies. »

Performance financière et opérationnelle solide

Au premier semestre 2025, le groupe Econocom a enregistré un chiffre d'affaires de 1 421 M€, en hausse de +6,6 % 1 , dont +5,9 % en organique, par rapport au premier semestre 2024.

Au premier semestre 2025, les activités poursuivies ont connu les développements suivants 1 :

Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 599 millions d'euros , en forte croissance de 18,4 % , incluant bb-net à partir de janvier 2025 (impact positif de 180 points de base). Grâce à un fort levier opérationnel, la marge opérationnelle atteint 25,3 millions d'euros, soit 10,7 millions d'euros supplémentaires par rapport au premier semestre 2024.

affiche un chiffre d'affaires de , en , incluant bb-net à partir de janvier 2025 (impact positif de 180 points de base). Grâce à un fort levier opérationnel, la marge opérationnelle atteint 25,3 millions d'euros, soit 10,7 millions d'euros supplémentaires par rapport au premier semestre 2024. Produits & Solutions (P&S) présente un chiffre d'affaires de 575 millions d'euros , en baisse de 2,4 % dans un contexte de marché difficile. La marge opérationnelle s'établit à 5,8 millions d'euros, impactée par une pression concurrentielle accrue, notamment lors du renouvellement des contrats, et par un levier opérationnel plus faible.

présente un chiffre d'affaires de , en dans un contexte de marché difficile. La marge opérationnelle s'établit à 5,8 millions d'euros, impactée par une pression concurrentielle accrue, notamment lors du renouvellement des contrats, et par un levier opérationnel plus faible. L‘activité Services enregistre un chiffre d'affaires de 248 millions d'euros , en croissance continue de 3,6 % . La marge opérationnelle progresse à 10,3 millions d'euros.

Dans le cadre de son plan stratégique ‘One Econocom', le groupe poursuit sa transformation, notamment avec le renforcement de sa force commerciale, avec la modernisation de ses outils et avec la mise en place d'un plan de rémunération à long terme pour ses dirigeants. La marge opérationnelle atteint ainsi 41,4 millions d'euros, contre 38,1 millions d'euros sur la même période en 2024.

Au premier semestre 2025, Econocom a enregistré une dépréciation de 10 millions d'euros sur une société destinée à la vente, Synertrade, tandis que le premier semestre 2024 avait été impacté positivement par la cession de la société Les Abeilles à hauteur de 7,6 millions d'euros.

Après prise en compte du résultat financier, des impôts et du résultat des activités non poursuivies (incluant 16,8 millions d'euros de pertes et dépréciation sur Synertrade), le résultat net consolidé s'élève à 0,8 million d'euros au premier semestre 2025 contre 23,0 millions d'euros au premier semestre 2024.

Dette financière nette maîtrisée

À fin juin 2025, la dette financière nette du groupe s'élève à 208 millions d'euros, contre 180 millions d'euros à fin juin 2024. Le free cash-flow sur les 12 derniers mois s'établit à 52 millions d'euros.

Placement privé Schuldschein

Au premier semestre 2025, Econocom a réalisé une émission Schuldschein de 225 millions d'euros. Initialement lancée pour 100 millions d'euros, l'opération a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des investisseurs dans le groupe. Les fonds levés soutiennent l'exécution du plan stratégique du groupe.

Quatre acquisitions tactiques d'intégrateurs audiovisuels en Europe

Dans le cadre de son plan ‘One Econocom', le groupe a réalisé l'acquisition de quatre spécialistes de l'audiovisuel : ICT 2 en Allemagne, AVANZIA en Espagne, ISS AV en Irlande et des actifs de Smartcomm au Royaume-Uni. Ces acquisitions représentent un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 60 millions d'euros.

ESG : excellente notation EcoVadis et contribution accrue à l'économie circulaire

Econocom a également progressé sur sa feuille de route ESG au premier semestre 2025.

Sa filiale Econocom Factory a obtenu une note de durabilité EcoVadis de 83/100, la plaçant dans le top 1 % mondial et lui valant une médaille Platinum. Le groupe a par ailleurs amélioré sa propre note de 2 points par rapport à 2024, confirmant sa médaille d'Or.

En parallèle, et en ligne avec ses engagements pour l'économie circulaire, Econocom reconditionne désormais plus de 600 000 équipements IT par an (ordinateurs portables, écrans, serveurs, tablettes, smartphones), bénéficiant maintenant de la contribution de bb-net.

Perspectives 2025 : croissance du chiffre d'affaires au deuxième semestre en ligne avec celle du premier semestre.

Réunion d'information sur les résultats du premier semestre 2025 : 24 juillet 2025.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2025 le mercredi 22 octobre 2025, après bourse.

1 Retraité des corrections induites par le changement de méthode comptable.

2 Soumis à l'approbations des autorités réglementaires.

A PROPOS ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat

d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en

fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 450 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,744 milliards d'euros en 2024. Le

groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, Bel Small et Family Business.

COMPTE DE RÉSULTAT

EN M€ S1 2024 retraité S1 2025 Chiffre d'affaires 1 334,0 1 421,4 Marge opérationnelle 38,1 41,4 Dotations aux amortissements des actifs incorporels d'acquisition -1,5 -1,4 Autres produits opérationnels 0,4 1,0 Autres charges opérationnelles -4,5 -6,1 Résultat opérationnel 32,5 35,0 Autres produits financiers 5,3 3,7 Autres charges financières -11,2 -8,9 Résultat avant impôt 26,5 29,8 Impôts -9,3 -11,1 Résultat net des activités poursuivies 17,3 18,7 Résultat net des activités non poursuivies 5,7 -17,9 Résultat net 23,0 0,8

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2024 30.06.2025 Écarts d'acquisition 525 533 Autres actifs non courants 195 181 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location 179 178 Clients et autres débiteurs 860 810 Autres actifs courants 207 231 Trésorerie 330 361 Actifs détenus en vue de la vente 96 86 TOTAL ACTIF 2 393 2 381 (En M€) PASSIF 31.12.2024 30.06.2025 Capitaux propres – part du groupe 425 409 Intérêts minoritaires 49 41 TOTAL CAPITAUX PROPRES 474 450 Emprunts obligataires 201 368 Dettes financières 224 201 Provisions 49 49 Engagement brut de valeurs résiduelles financières 121 121 Fournisseurs et autres créditeurs 888 805 Autres passifs 405 360 Passifs détenus en vue de la vente 30 26 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 393 2 381