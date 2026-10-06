ECONOCOM : Quentin Bouchard et Israel Garcia nommés au Conseil d'Administration du groupe Econocom

Communiqué de presse

Bruxelles, le 6 octobre 2026

Quentin Bouchard et Israel Garcia nommés au Conseil

d'Administration du groupe Econocom

Econocom annonce la nomination de Quentin Bouchard et Israel Garcia en qualité de membres du Conseil d'administration , à l'issue de son Assemblée Générale du 29 septembre 2026.

Déjà membres du Comité Exécutif, les deux dirigeants rejoignent le Conseil d'Administration, renforçant ainsi l'alignement entre les instances de gouvernance et l'équipe dirigeante qui pilote au quotidien le plan stratégique One Econocom .

Cette évolution s'inscrit dans la volonté du groupe de faire évoluer sa gouvernance pour accompagner ses ambitions et favoriser une articulation étroite entre les orientations stratégiques et leur mise en œuvre opérationnelle .

Le Conseil d'Administration d'Econocom, qui comptait huit membres, en compte désormais dix. Quentin Bouchard et Israel Garcia rejoignent Jean-Louis Bouchard, Président-fondateur et Administrateur délégué, Angel Benguigui, CEO et Administrateur délégué, Robert Bouchard, Vice-Président et Administrateur, Chantal De Vrieze et Jean-Philippe Roesch, administrateurs non exécutifs, ainsi que Philippe Capron, Sophie Guieysse et Marie-Christine Levet, administrateurs indépendants.

Les deux dirigeants apportent au Conseil d'Administration leur connaissance approfondie du groupe, de ses activités et de ses enjeux opérationnels.

Avec ces nominations, Econocom poursuit ainsi la transformation de sa gouvernance et renforce les conditions nécessaires à l'exécution de son plan stratégique « One Econocom », au service de sa trajectoire de développement.

Éléments biographiques

Quentin Bouchard est Directeur Général Equipements et Services France et Directeur Général Global Group Tech & Security. Entré chez Econocom en 2013, il prend la responsabilité de l'IT et de la sécurité du groupe en novembre 2023, avant d'en diriger la technologie à l'échelle européenne en juillet 2024. Depuis janvier 2026, il pilote également les activités de distribution et de services en France, avec pour mission d'industrialiser les offres IA et data.

Israel Garcia est Directeur Général Business Development & Strategic Plan et Country Manager d'Econocom au Royaume-Uni et en Irlande, fonctions qu'il cumule depuis juillet 2024. Il débute sa carrière dans le conseil chez Accenture, puis dirige pendant plus de dix ans une entreprise internationale du secteur des matériaux de construction dans plusieurs pays européens. Il co-fonde ensuite Altabox, entreprise espagnole spécialisée dans les stratégies marketing omnicanal, qui rejoint le portefeuille d'Econocom en 2018 et marque son entrée dans le groupe, où il occupe depuis plusieurs postes de responsable P&L.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux. Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext Bruxelles et fait partie des indices Tech Leaders et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contacts Econocom : Asma.mnasser@econocom.com / Laurence.decaux@econocom.com

Myriam Hamza : myriam.hamza@havas.com

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