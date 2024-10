Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Econocom: présente son nouveau comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 11:03









(CercleFinance.com) - Comme prévu suite à sa nomination au poste de directeur général d'Econocom le 24 juillet dernier, Angel Benguigui officialise la composition du nouveau comité exécutif du groupe, avec trois nouveaux entrants.



Quentin Bouchard en qualité de directeur général global Group Tech, Israel Garcia en qualité de directeur général Business Development & Strategic Plan, et Country Manager UK, et Philippe Renauld en qualité de directeur général Finance et M&A. Anne Bruchon, directrice de la communication est nommée secrétaire du comité exécutif.



Cette nouvelle composition vise à optimiser le fonctionnement du groupe. Le comité exécutif aura notamment pour ambition d'accroître la flexibilité d'Econocom dans des marchés en rapide mutation en soutenant activement les équipes opérationnelles.



Il sera appuyé dans l'atteinte de ces objectifs par les dirigeants des pays et de branches d'activité qui forment le General Management Committee, composé d'un total de quatorze membres, incluant les membres du comité exécutif.



'La réorganisation de notre Comité Exécutif est un témoignage de notre volonté de renforcer notre leadership européen et d'accélérer notre croissance sur nos marchés locaux', souligne Angel Benguigui.





