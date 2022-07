ECONOCOM : LENOVO ET LE GROUPE ECONOCOM RENFORCENT LEUR RELATION AFIN D'ACCÉLÉRER LEUR CROISSANCE SUR DES MARCHÉS CLÉS EN EUROPE

LENOVO ET LE GROUPE ECONOCOM RENFORCENT LEUR RELATION AFIN D'ACCÉLÉRER LEUR CROISSANCE SUR DES MARCHÉS CLÉS EN EUROPE

Econocom certifié partenaire channel Lenovo Platinum Plus International

Le 7 juillet 2022 - Lenovo signe avec le groupe Econocom un accord visant à porter les ambitions communes des deux organisations sur des marchés clés en Europe et certifie Econocom partenaire channel Platinum Plus International. A ce jour, seulement six partenaires ont obtenu ce niveau de certification, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Sur le marché français, Econocom a déjà obtenu des résultats commerciaux exceptionnels avec Lenovo et a pour ambition de reproduire ce succès sur d'autres marchés européens, en particulier l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Econocom s'appuiera sur le programme partenaire Lenovo 360 pour vendre l'ensemble de la gamme de produits, de solutions et de services Lenovo – incluant à la fois les PC et l'infrastructure – et bénéficiera des nouvelles opportunités commerciales que lui ouvrira l'ensemble du portefeuille de Lenovo.

Neil Berville, Directeur Exécutif de la Stratégie et des Programmes Partenaires EMEA chez Lenovo, explique : « Lenovo a récemment annoncé avoir franchi pour la première fois la barre des 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires – un résultat qui s'explique en grande partie par la mise en place de partenariats indirects. Nous nous appuyons sur des partenaires de grande envergure qui connaissent parfaitement le marché et ont la volonté de renforcer rapidement leurs activités avec Lenovo. Econocom en constitue un parfait exemple. Le programme partenaire Lenovo 360 permet aux partenaires de proposer à leurs clients l'intégralité de notre portefeuille, par le biais de nos divisions Intelligent Devices et Infrastructure Solutions, et nous savons qu'Econocom a à cœur de l'exploiter. »

« En tant que société internationale capable de mener des projets multi-pays, le rapprochement avec Lenovo était une évidence. Être l'un des six partenaires distribution Lenovo Platinum Plus International dans la région EMEA est un grand privilège. C'est la qualité du travail engagé et la collaboration entre nos deux sociétés qui nous auront permis d'obtenir cette certification. Je suis fier d'Econocom, de nos équipes et du brillant avenir qui nous attend avec Lenovo » déclare Israel Garcia, International Deals Managing Director d'Econocom.

Lenovo 360 est un programme partenaire unifié mondial d'un nouveau genre destiné à faciliter l'accès à l'intégralité du portefeuille Lenovo, à la fois pour les terminaux, l'infrastructure, les services et les solutions. Le dispositif va entrer en vigueur alors que les petites et grandes entreprises optent de plus en plus pour un modèle de consommation « Everything-as-a-Service » (tout en tant que service). Lenovo 360 permet aux partenaires de saisir des opportunités orientées services et solutions auprès de leurs clients et de générer des revenus supplémentaires.

Conçu en collaboration avec les partenaires revendeurs Lenovo, le programme Lenovo 360 agrège les éléments clés que sont les équipes, les programmes et les outils marketing. Il définit des structures d'équipe channel globales plus unifiées et introduit huit solutions permettant une productivité et une collaboration accrues des collaborateurs, une flexibilité des infrastructures, des améliorations de la durabilité et des solutions spécifiques à l'industrie pour relever les défis courants auxquels font face les entreprises.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est une entreprise globale de nouvelles technologies avec un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards de dollars US et classée 159 e au Fortune Global 500. Avec 75 000 collaborateurs dans le monde, elle est au service de millions de clients dans 180 marchés. Animée par la volonté de proposer des technologies plus intelligentes au service de tous, Lenovo a construit son succès d'abord en devenant numéro 1 mondial des PC puis en élargissant ses activités à d'autres domaines : infrastructures, smartphones, solutions et services. Grâce à cette transformation et à sa capacité d'innovation, l'ambition de Lenovo est de contribuer à construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Lenovo.fr et retrouvez nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter , Instagram et StoryHub .

À propos d'Econocom

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 49 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 200 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 505 millions d'euros en 2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

Contact relations presse Econocom : david.molins@econocom.com - +33(0)14 429 912

Contacts relations presse Lenovo : tlapacherie@lenovo.com - +33 (0)6 73 32 01 91

Agence Marie-Antoinette :

Julien Vermessen julien.v@marie-antoinette.fr - +33 (0)6 16 24 81 95

lenovo@marie-antoinette.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZydaJ1nYWjHlnKck8lsmGGWapthk5KVa2aYyGhslsnGbGuRmphibp3GZnBmmG5u

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75398-econocom-lenovo-final_francais.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com