ECONOCOM : ECONOCOM RENFORCE SON EMPREINTE EUROPÉENNE AVEC L'ACQUISITION DE BAGNETTI EN ITALIE

Econocom renforce sa stratégie de consolidation européenne à travers l'acquisition d'une participation de 51 % dans Bagnetti, société basée à Rome forte de plus de 40 ans d'expérience dans la fourniture de solutions et de services informatiques aux entreprises comme au secteur public, et générant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 30 M€. Positionnée sur le secteur public, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les services à valeur ajoutée, cette opération renforce l'implantation d'Econocom et élargit ses capacités en Italie, marché européen à fort potentiel de croissance pour le Groupe. Cette transaction marque une nouvelle étape du plan stratégique « One Econocom », centré sur des acquisitions ciblées visant à renforcer la taille critique et approfondir l'expertise sectorielle à l'échelle européenne.

Angel Benguigui, CEO d'Econocom, a déclaré : « Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'accélération de la croissance sur des marchés à fort potentiel, à travers des partenariats ciblés et créateurs de valeur. L'expertise reconnue de Bagnetti et la solidité de ses relations clients, combinées à l'envergure d'Econocom et à la richesse de son portefeuille technologique, renforceront notre capacité à accompagner les organisations, et en particulier celles du secteur public, à chaque étape de leur transformation numérique. »

Renforcement de l'empreinte et des capacités dans un marché IT en cours de consolidation

Cette transaction constitue une nouvelle étape dans la stratégie de croissance d'Econocom sur le marché italien, permettant au Groupe d'étendre son implantation locale tout en renforçant ses capacités spécialisées dans les services IT et sur le segment du secteur public. Elle conforte la capacité d'Econocom à adresser des marchés et territoires à fort potentiel, en ligne avec le plan « One Econocom », axé sur des acquisitions tactiques et sélectives de spécialistes complémentaires.

Au fil des années, Bagnetti a construit un positionnement de marché distinctif à travers une offre intégrée combinant distribution de matériels et de logiciels et services professionnels à haute valeur ajoutée. La société bénéficie de relations de long terme avec des clients publics et privés de premier plan, ainsi que de partenariats stratégiques noués avec les principaux éditeurs et constructeurs technologiques internationaux.

Tirer parti des grandes tendances numériques pour soutenir une croissance et une taille critique durables

Avec cette acquisition, Econocom consolide sa position parmi les principaux consolidateurs industriels du marché IT italien et renforce son rôle de partenaire technologique accompagnant l'ensemble du cycle de vie de la transformation numérique des organisations, du conseil à l'implémentation jusqu'aux services managés.

Cette opération stratégique repose sur des moteurs de croissance solides : adoption rapide de l'intelligence artificielle, besoins croissants en cybersécurité, modernisation des infrastructures IT, développement des services managés et investissements soutenus dans la digitalisation du secteur public. Une dynamique supplémentaire est attendue du secteur de la défense et de marchés verticaux ciblés sur lesquels les deux sociétés sont déjà présentes. La transaction permettra de libérer d'importantes synergies commerciales à travers des initiatives de cross-selling et d'up-selling, en s'appuyant sur des capacités et des bases clients hautement complémentaires.

« Je suis ravi d'accueillir les équipes de Bagnetti au sein du Groupe. Leurs talents et leur expertise constituent un atout précieux. Leur arrivée renforce notre présence en Italie centrale, élargit nos capacités et crée de nouvelles opportunités commerciales. Notre ambition est d'accompagner nos clients dans des trajectoires de transformation numérique de plus en plus complexes, en mobilisant une expertise sectorielle pointue, des partenariats technologiques solides et un portefeuille de services à valeur ajoutée en constante expansion », déclare Alessio Lechiara, Directeur Général d'Econocom Italie. « Le marché IT est en pleine mutation, marqué par la consolidation, une spécialisation croissante et l'évolution des attentes clients. »

Bagnetti continuera d'être dirigée par son équipe de direction actuelle, composée de Claudio Bagnetti, Giancarlo Bagnetti et Daniela Fefè, garantissant ainsi la pleine continuité opérationnelle et la préservation du socle d'expertise et des relations clients de long terme développées au fil du temps, notamment sur le segment du secteur public. Dans ce cadre, Giancarlo Bagnetti et Daniela Fefè exerceront les fonctions de Directeurs Généraux, avec des responsabilités complémentaires couvrant respectivement la direction générale et les fonctions support, d'une part, et les activités commerciales et opérationnelles, d'autre part.

« Rejoindre Econocom représente une formidable opportunité de croissance pour notre organisation », déclare Giancarlo Bagnetti . « La complémentarité de nos savoir-faire, notre vision industrielle commune et l'accès à des ressources élargies nous permettront d'apporter encore davantage de valeur à nos clients et de saisir de nouvelles opportunités de croissance dans un marché toujours plus concurrentiel. »

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext Bruxelles et fait partie des indices Tech Leaders et Family Business.

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