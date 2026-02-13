ECONOCOM : ECONOCOM MET EN SCÈNE SON LEADERSHIP AUDIOVISUEL EUROPÉEN À L'ISE 2026 ET ANNONCE LE RENFORCEMENT DE SON OFFRE EN ESPAGNE

Bruxelles, le 13 février 2026

Du 3 au 6 février 2026, Econocom était présent au salon Integrated Systems Europe (ISE) à Barcelone, rendez-vous international de référence des professionnels de l'audiovisuel et de l'intégration des systèmes. A cette occasion, le groupe a démontré l'étendue de son offre audiovisuelle intégrée et a affirmé de nouveau sa position de leader européen du secteur notamment grâce à l'intégration récente d'Ingevideo. Au-delà, cette édition 2026 s'est aussi caractérisée par une mobilisation exceptionnelle avec plus de 130 experts audiovisuels Econocom réunis autour d'une ambition partagée : transformer la technologie en expériences significatives.

La consolidation d'une position européenne dominante grâce à l'intégration d'Ingevideo

L'ISE a permis à Econocom de rappeler les orientations stratégiques de son activité audiovisuelle en Europe, devenue l'un des piliers de sa trajectoire de croissance pan-européenne . Au cours de ces dernières années, le groupe a en effet fait évoluer son offre audiovisuelle pour en faire une verticale à part entière, au cœur de ses activités.

Econocom, leader européen, a effet consolidé sa position grâce à l'acquisition de plusieurs intégrateurs du secteur en 2025, ICT en Allemagne, ISS en Irlande, Smartcomm au Royaume-Uni et Avanzia en Espagne , marquant une étape stratégique dans le déploiement de sa vision unifiée à travers l'Europe. Le groupe franchit aujourd'hui une nouvelle étape, avec l'intégration à Econocom Espagne de l'ensemble des équipes, des clients et des actifs d'Ingevideo , référence espagnole dans le développement de solutions technologiques pour les salles de cinéma, centres de contrôle, environnements de simulation et de réalité virtuelle, a renforcé significativement le positionnement d'Econocom en tant qu'intégrateur global de solutions technologiques et premier fournisseur européen de solutions audiovisuelles.

Ingevideo développe notamment des solutions technologiques dédiées aux Control Rooms , incluant des murs d'images haute performance, des systèmes de gestion de signaux et des postes opérateurs conçus pour des environnements critiques 24/7.

À l'approche des échéances municipales, ces solutions deviennent des atouts technologiques pour les collectivités cherchant à renforcer leur pilotage urbain, leur supervision des flux et leur réactivité opérationnelle.

La verticale ‘audiovisuel' génère désormais plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et rassemble 750 professionnels, avec l'ambition d'impulser, inspirer et simplifier la manière dont les organisations publiques et privées interagissent avec la technologie . Cette transformation s'inscrit dans un engagement à long terme visant à accompagner les organisations alors que les dispositifs audiovisuels deviennent critiques pour leur fonctionnement et de plus en plus soumis à des exigences strictes en matière de cybersécurité et de conformité.

Un portefeuille audiovisuel complet et tourné vers l'impact, présenté au cœur du plus grand rendez-vous mondial de l'AV

La participation d'Econocom à l'ISE a été l'occasion de mettre en lumière l'étendue du portefeuille de services proposés par le groupe : des solutions audiovisuelles alimentées par l'intelligence artificielle, des espaces connectés immersifs et sécurisés, une offre AV-as-a-service et des solutions de financement dédiées, ainsi que la nouvelle génération de services audiovisuels et de signalétique numérique gérés.

L'évènement a confirmé un tournant majeur dans le secteur : l'audiovisuel n'est plus une affaire de systèmes, mais d'impact et de services. Ces cinq jours d'échanges, d'insights et de dynamique ont renforcé le positionnement d'Econocom en tant que partenaire de confiance capable de conceptualiser, conseiller, déployer, contrôler et gérer, ainsi que servir et financer des solutions audiovisuelles qui transforment les espaces et unissent les gens.

Israël Garcia, Directeur Général du Business Développement et de la Planification Stratégique : « Les systèmes audiovisuels sont désormais au cœur des entreprises. Chez Econocom, nous transformons la complexité audiovisuelle en simplicité, garantissant des solutions sécurisées, résilientes et parfaitement intégrées à l'infrastructure IT – en consacrant l'audiovisuel comme une véritable discipline IT ».

Jean-Pierre Overbeek, Directeur d'Econocom Pays-Bas, Directeur du Business Audiovisuel du Groupe : « Nous sommes passés de solutions principalement matérielles et orientées projets à de véritables infrastructures audiovisuelles. L'audiovisuel est devenu critique pour les clients : ils ne peuvent tout simplement plus fonctionner sans ces technologies. Cette évolution a profondément transformé les modes d'acquisition, qui s'inscrivent désormais dans une logique de partenariats de long terme plutôt que transactionnelle. C'est une véritable révolution pour le secteur, et Econocom est pleinement engagé pour l'accompagner. ».

Borja Andrés Janariz Sánchez, Directeur du Développement Audiovisuel Global : « Les systèmes audiovisuels ne sont plus de simples écrans ou des solutions isolées. Ils constituent aujourd'hui des écosystèmes complexes, pilotés par le logiciel, l'IA et des architectures distribuées, et sont profondément intégrés au cœur des infrastructures numériques des entreprises ».

ZOOM ISE : le retour des experts Econocom



L'ISE a permis cette année plus de 1 200 rencontres avec clients et partenaires, des échanges stratégiques de haut niveau avec les principaux fournisseurs du secteur et une série de conférences animées par les leaders de l'industrie.



Le groupe était représenté par Israël Garcia , Directeur Général du Business Développement et de la Planification Stratégique, Jean-Pierre Overbeek , Directeur de l'activité audiovisuelle du groupe, et Alexandre Murati , Directeur général adjoint d'Econocom Exaprobe, et Borja Janariz, Global AV Business Development Director qui ont apporté leur éclairage notamment sur : les grandes évolutions du marché audiovisuel en Europe, la transformation du secteur vers un modèle orienté services, les attentes des organisations face à l'évolution des environnements de travail, le rôle croissant de l'IA dans les solutions audiovisuelles, l'émergence des espaces connectés, immersifs et sécurisés…ainsi que des nouveaux usages rendus possibles par l'AV-as-a-Service.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

