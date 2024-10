ECONOCOM : Econocom annonce la nouvelle composition de son Comité Exécutif

Communiqué de presse

Bruxelles, 21 octobre 2024

Econocom annonce la nouvelle composition de son

Comité Exécutif

Econocom, groupe précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises, annonce ce jour la nouvelle composition de son Comité Exécutif, sous la conduite d'Angel Benguigui, CEO Groupe.

Cette réorganisation, qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique ‘One Econocom', reflète la volonté du Groupe de renforcer son leadership en Europe et d'accélérer sa transformation en tant que facilitateur de l'innovation numérique.

Comme prévu suite à sa nomination au poste de Chief Executive Officer (CEO) d'Econocom en date du 24 juillet 2024, Angel Benguigui officialise ce jour la composition du nouveau Comité Exécutif du groupe, avec trois nouveaux entrants : Quentin Bouchard en qualité de Directeur Général Global Group Tech, Israel Garcia en qualité de Directeur Général Business Development & Strategic Plan, et Country Manager UK, et Philippe Renauld en qualité de Directeur Général Finance et M&A. Anne Bruchon, Directrice de la Communication Groupe, est nommée Secrétaire du Comité Exécutif.

Cette nouvelle composition vise à optimiser le fonctionnement du groupe en le dotant d'une équipe dirigeante resserrée et agile. Elle comporte ainsi des profils expérimentés et complémentaires, bénéficiant tous d'une expérience reconnue en matière d'entrepreneuriat, conformément à l'ADN du groupe. Le Comité Exécutif aura notamment pour ambition d'accroître la flexibilité d'Econocom dans des marchés en rapide mutation en soutenant activement les équipes opérationnelles dans l'accélération de leur dynamique commerciale, de renforcer son ancrage et son identité européenne, et d'atteindre les objectifs préalablement fixés dans le cadre du plan stratégique ‘One Econocom' présenté en novembre 2023. Il sera appuyé dans l'atteinte de ces objectifs par les dirigeants des pays et de branches d'activité qui forment le General Management Committee, composé d'un total de quatorze membres, incluant les membres du Comité Exécutif.

Angel Benguigui, CEO du groupe Econocom, a commenté : « La réorganisation stratégique de notre Comité Exécutif est un témoignage clair de notre volonté de renforcer notre leadership européen et d'accélérer notre croissance sur nos marchés locaux. Avec une équipe resserrée, expérimentée et diversifiée, sur laquelle m'appuyer, nous sommes idéalement positionnés pour assurer la bonne exécution de notre plan stratégique ‘One Econocom', relever les défis actuels et saisir les opportunités de demain dans un environnement en constante évolution. »

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, Bel Small et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact Econocom : anne.bruchon@econocom.com

Contacts agence : groupeeconocom@havas.com

Myriam Hamza : 06 45 87 46 51 – Oriane Teixeira-Leveleux : 06 72 56 85 62

Annexes : les biographies

Angel Benguigui est CEO d'Econocom

Depuis presque 40 ans, Angel Benguigui travaille avec succès dans des environnements internationaux, principalement dans les domaines de la finance et des technologies numériques. Après 20 ans d'évolution dans des activités de Corporate Banking et de Financements Spécialisés en Europe au sein de Banques Internationales, il rejoint Econocom en 2006 en tant que Country Manager pour l'Espagne. Il développe alors l'activité de Financement, ainsi que la Distribution et les Services Numériques, notamment grâce à une politique d'acquisitions réussie, menée en parallèle d'une forte croissance organique dans les différents métiers. Ces développements permettent aujourd'hui à Econocom d'être reconnu en Espagne comme un Intégrateur Numérique à forte valeur ajoutée.

Angel Benguigui intègre ensuite le Comité International puis le Comité de Direction du Groupe : en 2019, il prend en charge la Direction Générale Finance et Administration du Groupe. En 2020, il est nommé Directeur Général et Responsable du développement du Réseau International, puis en 2023, membre du Conseil d'Administration et Administrateur Délégué, en charge de l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique ‘One Econocom'. En juillet 2024, Angel Benguigui est nommé CEO du Groupe Econocom. Il est également Président du Comité Exécutif et Président du Group Management Committee.

Angel a été formé au Lycée Français de Madrid. Il est titulaire d'un Master 2 en Économie et Gestion d'Entreprises de l'Université de Madrid, et parle couramment l'anglais, le français et l'espagnol.

Quentin Bouchard est Directeur Général Global Group Tech

Quentin rejoint d'abord le groupe en 2013 pour prendre part à différents projets liés à la communication interne, le commerce et l'IT, ce qui lui permet d'acquérir rapidement une vision globale des enjeux de l'entreprise.

Après une expérience réussie dans le conseil en management, où il accompagne des grands comptes dans leurs projets de transformation, il revient chez Econocom en 2019 pour optimiser les applications métier du secteur de la location financière. Lors de cette mission, il démontre ses compétences en gestion de projets IT, en architecture d'entreprise et en méthodologies agiles.

Nommé responsable de l'IT et de la sécurité du groupe en novembre 2023, il est, depuis juillet 2024, Directeur Général Global Group Tech d'Econocom à l'échelle européenne, avec pour mission d'accélérer la transformation numérique du groupe en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle et la valorisation des données.

Quentin Bouchard est titulaire d'un Master 2 en Économie de l'Université Paris Panthéon-Assas.

Israel Garcia est Directeur Général Business Development & Strategic Plan, et Responsable UK

Israel débute sa carrière professionnelle dans le conseil en entreprise chez Accenture, où il acquiert une solide expérience.

Après cette première expérience, il prend la direction générale d'une entreprise internationale dans le secteur des matériaux de construction, où il exerce pendant plus de dix ans, opérant dans plusieurs pays européens. Par la suite, il co-fonde Altabox, une entreprise espagnole leader dans la conception et le déploiement de stratégies marketing omnicanal, qui rejoint le portefeuille d'Econocom en 2018.

Depuis 2018, il évolue au sein du groupe, occupant plusieurs postes de responsable P&L. Depuis juillet 2024, il cumule les fonctions de Directeur Général du Business Development & Strategic Plan pour le Groupe et de Responsable d'Econocom au Royaume-Uni. Israel est Ingénieur et titulaire de plusieurs masters en gestion financière, commerciale et marketing.

Philippe Renauld est Directeur Général Finance et M&A

Fort de près de 30 ans d'expérience, Philippe débute sa carrière en 1994 chez Arthur Andersen comme auditeur et consultant. En 1997, il rejoint Eurazeo, où il exerce pendant 10 ans avant de devenir membre du comité de direction. En 2007, il co-fonde Fondations Capital.

De 2016 à 2020, il est d'abord responsable des opérations internationales et membre du Comité Exécutif de Saint Gobain Pont à Mousson, avant de rejoindre le Groupe Louis Delhaize en qualité de Directeur Financier Groupe, et de membre du Comité Exécutif. Avant de rejoindre Econocom, il occupait précédemment la fonction de Directeur Financier Groupe et Directeur des Opérations Groupe de Sienna IM, et de membre du Comité de Direction depuis 2020.

Il rejoint Econocom en septembre 2024 en qualité de Directeur Général Finance et M&A et a également en charge les Relations avec les Investisseurs.

Philippe est Ingénieur de l'École Centrale de Paris.