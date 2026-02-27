ECONOCOM : Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire et d'une Assemblée Générale Extraordinaire le 31 mars 2026

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 27 février 2026

Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire

et d'une Assemblée Générale Extraordinaire

le 31 mars 2026

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle d'Econocom Group SE se tiendra le 31 mars 2026, notamment aux fins de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui suivra cette Assemblée Générale Ordinaire, de procéder à un remboursement de prime d'émission assimilée à du capital libéré. Ce remboursement représentera un montant de 0,05 euro par action.

Le détachement du coupon donnant droit au remboursement interviendra à l'issue d'une période de deux mois suivant la publication de la décision de cette Assemblée Générale aux annexes du Moniteur belge. Les dates exactes de détachement et de mise en paiement du coupon seront précisées dans un prochain communiqué.

Il est également proposé de renouveler l'autorisation au Conseil d'Administration à acquérir au maximum 88.000.000 actions propres de la Société, son autorisation à acquérir les actions de la Société par voie d'achat ou d'échange en cas de dommage grave et imminent, et de modifier en conséquence les statuts.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont disponibles sur le site Internet d'Econocom Group SE ( https://www.econocom.com/fr/investisseurs/assemblees-generales ) et au siège d'Econocom Group SE.

