Suède : l'armée brouille un drone à proximité du porte-avions Charles de Gaulle, la Russie soupçonnée

L'intrusion dans l’espace aérien suédoise s'est produite "alors qu'un navire militaire russe se trouvait dans l'Öresund et dans les eaux territoriales suédoises, selon Stockholm.

Le Charles de Gaulle à Malmö, en Suède, le 25 février 2026. ( TT NEWS AGENCY / JOHAN NILSSON )

L'armée suédoise a brouillé jeudi un drone a proximité du porte-avions français Charles de Gaulle, qui faisait escale à Malmö, dans le sud de la Suède. L'appareil est probablement d'origine russe, a déclaré à la chaîne SVT le ministre de la défense Pål Jonson. Un affirmation démentie vendredi 27 février par Moscou.

Le drone provient "probablement de la Russie, étant donné qu' il y avait un navire militaire russe à proximité immédiate au moment des faits", a-t-il précisé. L'incident s'est produit à environ 13 kilomètres du Charles de Gaulle, dans le détroit d'Öresund, à proximité de la ville de Malmö où le navire amiral français est arrivé mardi dans l'après-midi.

Le Kremlin a qualifié vendredi d'"absurdes" les propos de la Suède. "Si vous rapportez correctement les déclarations (des autorités suédoises, ndlr) –à savoir que le drone est russe uniquement parce qu'il y avait un navire russe à proximité–, alors cette déclaration est tout à fait absurde ", a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov en réponse à la question d'un journaliste, tout en disant "ne pas connaître les détails" de cet incident.

"Mesures de protection particulières"

Un navire de la marine suédoise a repéré ce drone lors d'une patrouille maritime, et a pris des mesures pour le neutraliser. "Il est probable qu'il y ait eu une violation de l'espace aérien suédois par un drone. Cela s'est produit alors qu'un navire militaire russe se trouvait dans l'Öresund et dans les eaux territoriales suédoises", a ajouté le ministre de la défense. Les forces armées suédoises mènent actuellement une enquête. "Mais selon toute vraisemblance, il existe un lien fort entre le navire militaire russe et ce drone", a souligné Pål Jonson.

"Et je le répète, nous avons pris des mesures de protection particulières du fait que nous avons en ce moment une visite navale étrangère , en l'occurrence le porte-avions Charles de Gaulle, à Malmö."

À propulsion nucléaire, le groupe aéronaval, fleuron de la Marine française constitué du porte-avions et de son escorte, fait escale pour la première fois dans le port de Malmö dans le sud de la Suède, avant de participer à plusieurs exercices de l'Otan.

La mer Baltique, juste à côté, est un théâtre de rivalités entre la Russie et les pays de l'Alliance atlantique.

Les pays européens se sont plusieurs fois inquiétés de survols de drones aperçus au dessus ou à proximité de sites sensibles, comme des installations militaires ou des aéroports, certains responsables politiques dénonçant des opérations de guerre hybride russes.