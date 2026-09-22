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ECONOCOM : Actions propres
information fournie par Actusnews 22/09/2026 à 17:45
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Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Bruxelles, 22 septembre 2026

Actions propres

Dans le cadre des rachats d'actions propres autorisés par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires le 31 mars 2026, Econocom Group SE a procédé le 16 septembre 2026, à la transaction suivante sur l'action Econocom Group :

Date Méthode de négociation Opérations Quantités Prix
moyen
(€) 		Prix
minimal
(€) 		Prix
maximal
(€)
16/09/2026 En bourse Achat 837 571 1,50 1,50 1,50
Total 837 571

Au 16 septembre 2026, Econocom Group SE détient 19 310 051 actions Econocom Group sur un nombre total de titres émis de 162 759 902, soit 11,86 % des titres de la société.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de Rachat d'actions propres est publié dans la section « Information Règlementée – rachats actions propres » du site web Finance.

A PROPOS ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com

Communication financière : financial.communication@econocom.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mpmfYZyaZJnHyJ1pl8hmm2pqmphixWiWbmbHxGlulZ+ZbWxmlG5inJeSamlhmGlp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100343-20260922_cp-rachats-d_actions-propres.pdf

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ECONOCOM GROUP
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