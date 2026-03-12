Ecolab va imposer une surtaxe mondiale sur l'énergie en raison de la hausse des coûts du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de solutions pour l'eau Ecolab ECL.N a déclaré jeudi qu'elle introduirait une surcharge énergétique de 10% à 14% sur ses produits et services à partir du 1er avril, alors que la flambée des prix du pétrole et du gaz liée au conflit au Moyen-Orient fait grimper les coûts de fabrication et de logistique.