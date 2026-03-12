Ecolab va imposer une surtaxe énergétique mondiale en raison de la flambée des coûts du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

La société de solutions pour l'eau Ecolab

ECL.N a déclaré jeudi qu'elle introduirait une surcharge énergétique de 10 % à 14 % sur ses produits et services à partir du 1er avril, car la flambée des prix du pétrole et du gazdue au conflit au Moyen-Orient entraîne une augmentation des coûts de fabrication et de logistique.

Cette surtaxe met en évidence les perturbations liées à la volatilité des prix de l'énergie, car la guerre au Moyen-Orient perturbe les approvisionnements et restreint les voies de transport, en particulier le détroit d'Ormuz. Les prix du pétrole sont repassés au-dessus de 100 dollars le baril jeudi.

O/R

"L'ampleur et le rythme des récentes augmentations des coûts de l'énergie exigent désormais cette surcharge pour atténuer la hausse spectaculaire des coûts du pétrole et du gaz et son impact sur l'inflation des matières premières et de la logistique", a déclaré Christophe Beck, directeur général d'Ecolab.

Le supplément sera surveillé de près et pourrait être ajusté en fonction de l'évolution des conditions du marché, a ajouté l'entreprise.

L'année dernière, Ecolab a déclaré qu'elle ajouterait une surtaxe de 5 % sur tous ses produits et services aux États-Unis afin d'atténuer la hausse des coûts des matières premières due aux changements dans les politiques commerciales internationales.