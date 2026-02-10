Ecolab prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 en raison d'une forte demande ; les actions sont en hausse

par Dharna Bafna

Ecolab ECL.N a prévu mardi un bénéfice pour l'année en cours supérieur aux estimations de Wall Street, car elle s'attend à ce que la croissance de ses secteurs d'activité stimule la demande pour ses technologies et services qui comprennent le nettoyage, l'assainissement et le refroidissement.

Les actions d'Ecolab ont augmenté d'environ 5 % dans les échanges de l'après-midi.

L'essor des centres de données a considérablement augmenté la consommation d'eau, car les unités de traitement graphique à forte puissance utilisées pour l'IA et d'autres calculs à haute performance ont des besoins de refroidissement plus importants que les serveurs conventionnels.

Ecolab fournit des services et des produits qui aident les centres de données à réduire leur consommation d'eau ainsi que les coûts de l'eau et de l'énergie.

" Nous nous attendons à ce que l'impact des stocks des distributeurs se normalise largement au premier trimestre 2026, les pressions dans les industries de base et le papier s'atténuant progressivement au cours des prochains trimestres ", a déclaré le directeur général Christophe Beck.

"Combiné à de fortes signatures de nouveaux contrats et à la poursuite de la dynamique de nos moteurs de croissance, nous prévoyons que la croissance des volumes reviendra à 1 % à la fin du premier trimestre", a ajouté M. Beck.

Ecolab a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats que le premier trimestre devrait être similaire au précédent, ajoutant que sa marge de revenu d'exploitation devrait continuer à croître au-delà de 20 % en 2026.

La société s'attend à bénéficier de son acquisition de 1,8 milliard de dollars de l'unité électronique d'Ovivo l'année dernière, dans le but d'étendre sa technologie d'eau ultra-pure pour la fabrication de semi-conducteurs, dans le contexte d'une demande croissante de puces électroniques avancées et d'IA.

Ecolab a déclaré s'attendre à une croissance à deux chiffres de son activité Ovivo au premier trimestre 2026.

L'entreprise de solutions pour l'eau a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes déclarées augmentent entre 7 % et 9 %, tandis que les ventes organiques devraient augmenter de 3 % à 4 % en 2026.

La société basée à Saint Paul, dans le Minnesota, prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 8,43 dollars par action et 8,63 dollars par action, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,46 dollars.

Pour le trimestre en cours, Ecolab prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,67 $ par action et 1,73 $ par action, alors que les analystes tablaient sur 1,69 $ par action.