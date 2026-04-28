Ecolab prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre, la guerre en Iran faisant grimper les coûts

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Le fournisseur de services de traitement de l'eau et d'assainissement Ecolab ECL.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, la flambée des prix des matières premières, conjuguée aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, devant entraîner une hausse des coûts.

La guerre en Iran a perturbé les approvisionnements à travers le monde, la fermeture effective du détroit d'Ormuz ayant fait grimper les coûts de transport et de logistique. Parallèlement, les prix du pétrole ont bondi de plus de 82% depuis le début de l'année.

“Les coûts des matières premières devraient augmenter dans la fourchette haute à un chiffre à partir du deuxième trimestre, et nous prévoyons que ces coûts resteront élevés jusqu'à la fin de l'année”, a déclaré le directeur général Christophe Beck.

La société basée à Saint Paul, dans le Minnesota, avait imposé une surtaxe énergétique mondiale de 10%-14% sur ses produits et services à partir du mois d'avril, les hausses des prix du pétrole et du gaz ayant entraîné une augmentation des dépenses liées aux matières premières , à la fabrication et à la logistique.

L'exposition d'Ecolab aux risques logistiques semblait liée à la hausse des coûts de transport et de distribution de ses produits et équipements.

“À l'issue du deuxième trimestre, nous prévoyons une accélération des prix pour compenser l'impact en dollars de la hausse des coûts des matières premières, avec une stabilisation de la marge brute au second semestre”, a ajouté Beck.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 2,02 et 2,12 dollars par action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,11 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la société reculait de 1,7% à 263,21 dollars en début de séance.

En mars , Ecolab a accepté de racheter CoolIT Systems à KKR pour environ 4,75 milliards de dollars en espèces, afin de tirer parti de la demande croissante en refroidissement liquide dans les centres de données d'IA.

Pour le trimestre clos le 31 mars, le chiffre d'affaires net d'Ecolab a augmenté de 10% pour atteindre 4,07 milliards de dollars, grâce à la bonne santé de son plus grand segment mondial, celui de l'eau.

La société a également affiché un bénéfice ajusté de 1,70 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, conformément aux estimations moyennes des analystes.