Ecofi adopte une nouvelle identité visuelle, reflet de ses engagements

Aujourd'hui Ecofi Investissements devient Ecofi, Actifs pour le futur, avec une gestion qui prend les devants, qui en fait plus et qui influence demain.



Depuis 1972, Ecofi est une société de gestion qui prend en compte dans ses décisions d'investissement les exigences de respect de l'Homme et de la Planète ainsi que la qualité de la gouvernance des entreprises. Cet engagement n'a fait que grandir au fil des ans.

En juin 2020, Ecofi est devenue l'une des premières entreprises à mission dans le monde de la finance, avec l'affirmation de sa raison d'être. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de nos engagements, après avoir transformé, dès janvier 2019, notre gamme de fonds ouverts en 100% ISR*.



DECOUVREZ NOTRE VIDEO MANIFESTE : https://youtu.be/vucgKJ6SNs4