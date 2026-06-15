Eclaircies sur l'or noir

(Zonebourse.com) - Après des mois de déclarations infructueuses, la dernière intervention de Donald Trump semble enfin faire mouche. Le baril de Brent décroche de 12% en une semaine, entraînant les valeurs pétrolières dans sa chute.

Si les déclarations du président américain ont soufflé le chaud et le froid sur les cours de l'or noir ces derniers mois, sa dernière intervention a particulièrement rassuré les investisseurs. Après plus de trois mois de conflit et un baril de Brent qui peinait à repasser sous les 100 USD, les dernières semaines amorcent enfin une dynamique positive.

Depuis le rebond du 3 juin, le prix du pétrole a entamé sa descente, repassant sous la barre des 90 USD à plusieurs reprises. En amont du G7, Donald Trump a annoncé l'imminence d'accords préliminaires sur l'arrêt des hostilités et la réouverture du détroit. S'ensuivra une période de 60 jours au cours de laquelle les dirigeants internationaux négocieront sur des sujets plus critiques, au premier rang desquels le programme nucléaire iranien.

Ces annonces ont suffi à redonner de la visibilité aux marchés pour les prochaines semaines. Ce matin, le Brent se négocie autour de 83 USD, en baisse de 12% sur une semaine et de 21% sur un mois. Outre-Atlantique, le WTI recule également de 20% sur un mois et d'environ 12% sur une semaine. Cette nette correction apaise les craintes liées à la hausse des prix de l'énergie, alors que la signature de l'accord préliminaire est prévue pour ce vendredi.

Si ce repli des cours réjouit la majorité des acteurs économiques, le secteur pétrolier en pâtit lourdement. À l'ouverture ce lundi, TotalEnergies accusait une baisse de plus de 5%, entraînant dans son sillage la plupart des valeurs pétrolières : Maurel & Prom lâche 6%, Shell 4%, Equinor 6% et Eni 5%.

Si le retour de la navigation dans le détroit fait effectivement son retour vendredi, il faudra attendre encore un moment avant de voir l'approvisionnement en pétrole revenir à ses niveaux d'avant conflit.

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