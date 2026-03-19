EchoStar verse 1,6 milliard de dollars d'intérêts aux détenteurs d'obligations Dish dans le cadre d'un accord de restructuration de la dette

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EchoStar SATS.O a conclu un accord de restructuration de la dette avec un groupe de détenteurs d'obligations de Dish DBS, dans le but de réduire l'endettement de la société, et a payé environ 1,6 milliard de dollars d'intérêts, selon son dépôt réglementaire de jeudi.

Le groupe de créanciers représentait environ 82% des détenteurs d'obligations de Dish DBS , a déclaré EchoStar, qui a acquis la société mère de Dish DBS, Dish Network, à la fin de l'année 2023.

La société a également déclaré qu'elle rembourserait certaines obligations de Dish DBS de manière anticipée sans pénalité dans le cadre de l'accord et qu'elle avait également convenu avec les détenteurs d'obligations de rejeter tous les litiges en cours, selon le dépôt.

Ce dépôt marque la dernière étape d'un long effort d'EchoStar pour faire face à une lourde dette et intervient des années après l'échec d'une offre d'échange de dettes qui a entravé la vente de son unité de télévision par satellite.

En mai dernier, la société a déclaré qu'elle sauterait un paiement d'intérêts d'environ 326 millions de dollars en raison de l'incertitude entourant un examen de la Commission fédérale des communications qui a soulevé des questions sur ses obligations 5G et ses droits en matière de spectre.

En novembre 2024, le fournisseur américain de télévision par satellite DirecTV a mis fin à son accord d'acquisition des activités de télévision par satellite d'EchoStar, après que Reuters a rapporté que les détenteurs d'obligations Dish avaient rejeté une offre d'échange de dette proposée par DirecTV qui était subordonnée à l'acceptation d'une "décote" de 1,5 milliard de dollars.