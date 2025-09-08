EchoStar vend des licences de spectre à Starlink pour 17 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EchoStar SATS.O a accepté lundi de vendre des licences de spectre sans fil au réseau de satellites Starlink de SpaceX pour 17 milliards de dollars, après que les régulateurs ont examiné de près ses actifs sous-utilisés destinés au déploiement de la 5G.