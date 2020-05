Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Echec de la vente des activités de LafargeHolcim aux Philippines Reuters • 11/05/2020 à 08:27









ECHEC DE LA VENTE DES ACTIVITÉS DE LAFARGEHOLCIM AUX PHILIPPINES ZURICH (Reuters) - LafargeHolcim a annoncé lundi l'échec de son projet de vente de ses activités aux Philippines, valorisées 2,15 milliards de dollars (près de 2 milliards d'euros), faute d'avoir obtenu à temps l'autorisation des autorités locales de la concurrence. Le premier cimentier mondial avait annoncé en mai 2019 la cession de l'intégralité de sa participation de 85,7% dans ses activités aux Philippines au groupe San Miguel Corporation dans le cadre de ses efforts de désendettement. Il a cependant fait savoir lundi que l'autorité philippine de la concurrence (PCC) n'avait pas fourni son feu vert à l'opération dans les délais prévus. LafargeHolcim n'a pas précisé s'il allait chercher un nouvel acquéreur ou tenter de relancer l'opération avec San Miguel. Le groupe, qui entend quitter un marché d'Asie du Sud-Est qualifié d'"hyper-compétitif" par le passé, a déjà cédé ses activités en Indonésie, en Malaisie et à Singapour. (John Revill; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM SIX Swiss Exchange -1.13%