Echec de la médiation dans le dossier l'avion de combat franco-allemand - presse

Les médiateurs n'ont pas réussi à régler le différend entre les entreprises impliquées dans le franco-allemand d'avion de combat FCAS, même si les dirigeants politiques ont encore la possibilité d'intervenir, a rapporté samedi le Handelsblatt.

Citant des sources proches des négociations, le journal précise que les médiateurs – l'un français et l'autre allemand – allaient chacun de leur côté présenter des rapports sur leurs travaux.

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters que le médiateur allemand conclurait que la construction d'un avion de combat commun n'était plus possible.

Fin mars, le chancelier allemand Friedrich Merz a dit être prêt à faire tout ce qui était en son pouvoir pour résoudre la crise qui le programme Scaf (Système de combat aérien du futur).

Ce programme - de 100 milliards d'euros - est en péril dans un contexte de désaccords sur son contrôle entre le français Dassault Aviation AM.PA et Airbus AIR.PA , qui représente l'Allemagne et l'Espagne.

Début mars, le président-directeur général de Dassault Aviation Éric Trappier, avait dit qu'Airbus ne voulait pas travailler avec le fabricant du Rafale, ajoutant alors que le Scaf serait "mort " si cette position ne changeait pas.

Il a ensuite dit, au début du mois, qu'il accordait deux à trois semaines à son entreprise pour voir si un accord pouvait être trouvé sur le système de combat aérien.

Le gouvernement allemand a fixé à la mi-avril la date butoir pour parvenir à un accord avec la France au sujet du programme Scaf, avait pour sa part dit un responsable gouvernemental allemand le mois dernier.

Des sources proches du projet avaient précédemment déclaré à Reuters que l'Allemagne et la France étaient susceptibles d'abandonner le développement de l'avion de combat piloté commun, mais de poursuivre leur coopération sur les logiciels et les systèmes de données associés, ainsi que sur les drones.

Friedrich Merz doit rencontrer le président français Emmanuel Macron lors du sommet informel de l'Union européenne qui se tiendra à Chypre jeudi et vendredi de la semaine prochaine.

Un porte-parole d'Airbus en France a refusé de commenter. Le gouvernement allemand, la présidence française et Dassault n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(Sabine Siebold et Andreas Rinke, avec la contribution de Tassilo Hummel à Paris et de Joern Poltz à Munich, version française Benoit Van Overstraeten)