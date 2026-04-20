Fuite de données chez France Titres : cyberattaque contre le portail ANTS, qui gère cartes d'identité, passeports et permis de conduire

La plateforme a été la cible d'une attaque informatique mi-avril. Le ministère de l'Intérieur indique que des "données à caractère personnel" ont été compromises.

L'ANTS gère les demandes de pièces d'identité, dont la carte nationale d'identité (illustration) ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Passeports, permis, titres de séjour... Le portail de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), également connu sous le nom de France Titres, qui gère les demandes de pièces d'identité, a "détecté un incident de sécurité" le 15 avril dernier. Cette fuite pourrait impliquer des données de particuliers et de professionnels, a indiqué lundi 20 avril le ministère de l'Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que des "données à caractère personnel" étaient concernées, notamment les noms et prénoms, l'adresse électronique ou la date de naissance d'usagers. Un signalement a été transmis à la procureure de la République de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale en vue de l'ouverture d'une enquête.

Appel à la vigilance face aux éventuels messages suspects

"Sous réserve des investigations en cours, s'agissant des comptes particuliers, les données à caractère personnel concernées seraient des données d'identification: identifiant de connexion, civilité, nom, prénoms, adresse électronique, date de naissance, identifiant unique du compte; et le cas échéant, d'autres données qui ne sont pas systématiquement présentes dans les comptes: adresse postale, lieu de naissance, téléphone", détaille le communiqué.

Les usagers concernés par la fuite de données sont en train d’être informés de l’incident, a par ailleurs ajouté le ministre de l’Intérieur, qui demande aux utilisateurs de "faire preuve de la plus grande vigilance quant aux prochains messages suspects ou inhabituels qu’ils pourraient recevoir émanant en apparence de l’ANTS".

Pas de possibilité "d'accès illégitime" au compte personnel

Fondée en 2007, l'ANTS est chargée d'accompagner les usagers dans leurs demandes de titres réglementaires et de délivrer ces différents documents, à commencer par les passeports électroniques et biométriques, la carte nationale d'identité, les titres de séjours ou encore le permis de conduire. "La divulgation des données ne concerne pas les données complémentaires transmises dans le cadre de la réalisation des différentes démarches, telles que les pièces jointes. Ces données personnelles ne permettent pas d'accès illégitime au compte du portail", affirme le ministère.

Selon le communiqué de Beauvau, les investigations techniques, lancées dès la détection de l'incident, sont menées par les équipes de l'ANTS et les services compétents et visent à déterminer précisément l'origine de l'incident ainsi que son ampleur. Des mesures de renforcement de la sécurité pour assurer la continuité des services du portail et la protection des données ont été mises en place, assure encore l'Intérieur.