Echec d'un essai de phase III pour Novartis

Le titre du laboratoire suisse cède du terrain à Zurich (-3,53%, à 125,01 francs suisses) et signe la plus forte baisse de l'indice SMI. Le groupe a annoncé que l'étude de phase III évaluant le Pelacarsen n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation, qui était une réduction du risque d'événements cardiovasculaires par rapport au placebo.

Dans le détail, ce critère composite comprenait le décès d'origine cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde non fatal, l'accident vasculaire cérébral non fatal et la revascularisation coronaire urgente nécessitant une hospitalisation.

Novartis indique toutefois que les résultats ont apporté des nouvelles importantes sur la réduction de Lp(a) (la liprotéine a) et les événements cardiovasculaires.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, les attentes concernant cette étude étaient faibles, même si les analystes prévoyaient des ventes mondiales de pointe de 5,4 milliards de dollars. La banque d'investissement américaine indique que cet échec devrait toutefois être adouci par le succès du Remubrutinib dans la sclérose en plaques annoncé il y a près d'une semaine. Pour Jefferies, la prochaine étape importante pour Novartis est l'essai Harbor d'Avidity, une société acquise l'année dernière pour 12 milliards de dollars, dans la dystrophie myotonique de type 1. En attendant, la recommandation reste à conserver, avec une cible de cours de 110 francs suisses.

Chez Oddo BHF les attentes étaient également faibles sur ce produit avec des ventes estimées d'environ 1 milliard de dollars en 2032 et le broker rappelle que la société était prudente sur sa montée en puissance. L'étude a démontré que le Pelacarsen réduisait le taux de Lp(a) dans le sang de plus de 80%, mais n'a pas pu révéler de bénéfice cardiovasculaire (mortalité...). Pour Oddo BHF, cette étude montre que la baisse du biomarqueur ne permet pas de diminuer le risque, ce qui fait craindre pour les autres molécules en développement clinique, notamment chez Amgen, Eli Lilly et Silence Therapeutics. Les analystes estiment que le titre Novartis est bien valorisé et, dans l'attente de nouveaux catalyseurs, la recommandation reste à neutre, avec une cible de 121 francs suisses.

Enfin pour AlphaValue, le Pelacarsen aurait pu générer entre 2 et 3 milliards de dollars de ventes au plus fort de son activité s'il avait franchi l'ensemble des obstacles cliniques et réglementaires. Les analystes soulignent que si Novartis a affiché une excellente productivité en R&D au cours des 5 à 7 dernières années, les prochains mois pourraient constituer un test déterminant. Les investisseurs attendent les résultats de plusieurs autres essais de phase III pour des candidats-médicaments ciblés sur les maladies rares.