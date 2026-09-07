Echec d'un essai de phase III pour le pelacarsen de Novartis

Novartis a fait part, vendredi soir, de l'échec de son essai de phase III Lp(a)HORIZON sur le pelacarsen, qui n'a pas atteint son objectif principal de réduction du risque d'événements cardiovasculaires (décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde non mortel, AVC non fatal et revascularisation coronarienne urgente nécessitant une hospitalisation), par rapport au placebo.

Le laboratoire pharmaceutique suisse précise cependant que des niveaux plus faibles de lipoprotéine(a), ou Lp(a), ont été atteints avec le pelacarsen dans cette population d'étude, qui recevait des traitements conformes aux recommandations, notamment des thérapies hypolipémiantes et antihypertensives.

Les résultats apportent de nouvelles preuves importantes sur la relation entre la réduction de la Lp(a) et les résultats cardiovasculaires. Une Lp(a) élevée est un facteur de risque cardiovasculaire héréditaire touchant environ une personne sur cinq dans le monde, sans qu'aucun traitement ciblé ne soit actuellement approuvé.

"Bien que des niveaux plus faibles de Lp(a) aient été observés avec le pelacarsen, les résultats n'ont pas démontré que cela se traduisait par une réduction du risque cardiovasculaire dans l'ensemble de la population étudiée", commente Shreeram Aradhye, président du développement et directeur médical de Novartis.

"Ce ne sont pas les résultats espérés, mais ils fournissent des preuves importantes qui font progresser la compréhension scientifique de la relation entre la diminution de la Lp(a) et les résultats cardiovasculaires, et peuvent aider à orienter les approches futures de gestion du risque cardiovasculaire", poursuit-il.