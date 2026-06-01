Ebola-Moderna va participer au développement d'un vaccin contre la souche Bundibugyo

Moderna MRNA.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) en vue de développer un vaccin potentiel contre la souche Bundibugyo du virus Ebola (BDBV), à l'origine de l'épidémie qui sévit actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo.

Dans le cadre de cet accord, la Cepi s'est engagée à verser jusqu'à 50 millions de dollars (environ 43 millions d'euros) pour soutenir le développement préclinique et les premiers essais cliniques du candidat-vaccin expérimental de Moderna.

La Cepi a indiqué qu'elle investirait également jusqu'à 8,6 millions de dollars pour un vaccin développé par l'université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India, ainsi que 3,2 millions de dollars pour un vaccin développé par l'International AIDS Vaccine Initiative.

L'Organisation mondiale de la santé a recommandé la semaine dernière de donner la priorité à plusieurs médicaments expérimentaux, notamment des anticorps, des antiviraux et des vaccins, pour le traitement et la prévention du BDBV.

La Cepi est une fondation internationale qui finance des projets de recherche indépendants en vue d'accélérer le développement de vaccins contre les menaces épidémiques et pandémiques.

(Rédigé par Mariam Sunny à Bangalore; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)