eBay prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 2 et 3) par Juby Babu

eBay EBAY.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur les annonces d'objets de collection et d'accessoires automobiles ainsi que sur les enchères en direct sur sa plateforme de commerce électronique.

La société a enregistré une forte croissance dans les domaines des objets de collection, des cartes à collectionner, des jouets, des figurines et de la mode au premier trimestre, a déclaré le directeur général Jamie Iannone à Reuters lors d'une interview. Son activité dans le domaine des véhicules, des pièces détachées et des accessoires a contribué à près de deux points de pourcentage de croissance.

eBay est “généralement plus résiliente grâce à notre concentration sur le re-commerce et les articles hors saison”, a déclaré M. Iannone. “Les consommateurs peuvent trouver des bonnes affaires sur eBay lorsque leurs revenus sont sous pression.”

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,97 et 3,03 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 3,09 milliards de dollars pour le premier trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation des analystes de 3,04 milliards de dollars.

Les analystes considèrent que la société en est aux prémices d'une refonte plus large de ses produits, et ils voient dans l'engagement croissant un moteur clé de la dynamique à l'horizon 2026 et au-delà.

eBay a déployé des outils d'intelligence artificielle pour améliorer la communication entre acheteurs et vendeurs. Son outil “Magical Listings”, alimenté par l'IA, aide eBay à libérer l'offre des vendeurs sur la plateforme, entraînant une augmentation de plus de 50 % du taux de nouvelles annonces, a déclaré M. Iannone.

Le volume brut de marchandises, un indicateur clé du secteur qui désigne la valeur totale des biens et services vendus sur la place de marché, a augmenté de 18 % pour atteindre 22,2 milliards de dollars au premier trimestre.