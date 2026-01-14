eBay présente son premier plan climat et vise la neutralité carbone d'ici 2045
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 19:49
Depuis 2019, eBay affirme avoir réduit de 92% ses émissions opérationnelles (Scopes 1 et 2) et abaissé de 21% celles liées au transport, avec un objectif de -27,5% d'ici 2030. Pour atteindre ses nouvelles cibles, le groupe entend renforcer l'usage d'énergies renouvelables, favoriser l'innovation bas carbone dans la logistique, et promouvoir la revente entre particuliers comme levier d'économie circulaire.
Le transport, qui représente 84% des émissions Scope 3 d'eBay, constitue le principal défi. L'entreprise explore des solutions alternatives, telles que le retrait local et le report modal de l'avion vers le camion, en collaboration avec ses partenaires logistiques. Avec cet engagement, eBay emboîte le pas à Amazon, qui vise 2040 pour sa neutralité carbone, et Alibaba, qui s'est fixé l'objectif pour 2030.
Valeurs associées
|94,0450 USD
|NASDAQ
|-0,34%
A lire aussi
-
La présidente par intérim du Venezuela annonce une "nouvelle ère", les libérations de prisonniers se poursuivent
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a annoncé mercredi qu'une "nouvelle ère politique" s'ouvrait dans le pays après la capture du chef de l'Etat Nicolas Maduro par l'armée américaine le 3 janvier, au moment où les libérations de prisonniers ... Lire la suite
-
Quatre membres de la Station spatiale internationale (ISS) vont être évacués mercredi en raison d'un problème de santé touchant l'un d'eux, une première dans l'histoire du laboratoire orbital. Les astronautes américains Mike Fincke et Zena Cardman et leurs homologues ... Lire la suite
-
Le FBI, la police fédérale américaine, a perquisitionné mercredi le domicile d'une journaliste du Washington Post dans le cadre d'une enquête sur des fuites d'informations relevant de la sécurité nationale, un acte "très inhabituel et agressif", s'est étonné le ... Lire la suite
-
Le procureur général de Californie a annoncé mercredi lancer une enquête visant xAI en raison de la prolifération sur internet d'images dénudées de femmes et d'enfants générées avec l'assistant d'intelligence artificielle Grok créé par cette entreprise d'Elon Musk. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer